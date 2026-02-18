재무 분석이란 무엇인가요?

이 프로세스는 다양한 기법을 활용해 재무제표와 기타 보고서를 분석함으로써 투자자와 내부 경영진이 기업의 안정성을 평가할 수 있도록 지원합니다.

재무 분석의 핵심은 손익계산서, 현금 흐름표, 대차대조표 및 기타 공개 사항 또는 재무 보고서를 포함하여 사용 가능한 모든 재무 정보를 평가하는 것입니다. 그런 다음 재무 계획 및 분석(FP&A) 팀의 재무 분석가가 해당 데이터를 사용하여 회사의 전반적인 재무 상태를 평가합니다.

이제 조직이 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)으로 구동되는 도구와 기술을 사용하여 데이터를 분석하고 의사 결정에 정보를 제공하는 것이 일반적인 관행으로 자리 잡았습니다.

재무 분석의 핵심 구성 요소에는 비율 분석과 과거 데이터 검토가 포함되며, 이를 통해 향후 재무 관리 예측에 필요한 정보를 제공하고 기업의 재무 상태와 성장 가능성을 더 잘 이해할 수 있습니다. 대표적인 재무 분석 유형에는 수직 분석, 수평 분석, 레버리지 분석, 유동성 분석 및 수익성 분석이 있습니다.

재무 분석은 여러 유형의 재무제표를 기반으로 하며, 특히 다음 세 가지 핵심 재무제표가 중요합니다.

손익계산서(Profit and Loss Statement라고도 함)는 일정 기간 동안의 기업 매출, 비용, 순이익 및 전체 손익을 상세히 보여줍니다.

대차대조표는 특정 시점의 기업 자산, 부채 및 주주 자본 현황을 보여주는 자료입니다.