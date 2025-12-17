컨택 센터 인력 최적화란 무엇인가요?

일정과 인력 배치에만 집중하는 기존의 인력 관리 접근 방식과 달리, 최신 컨택 센터 WFO는 상담원 성과에 대한 전체적인 관점을 포괄합니다. 점점 더 많은 AI 기반 도구가 실시간으로 인간 상담원을 보강하는 기능을 통합하고 있습니다. 이상적으로는 예측, 스케줄링, 품질 모니터링, 성과 관리 및 워크플로 분석을 통합 프레임워크로 결합하여 고객 상호 작용의 모든 측면에서 지속적인 개선을 추진하는 것이 좋습니다.

컨택 센터는 프로세스 최적화를 위해 다양한 AI 기반 도구를 활용합니다. 하지만 이러한 구현이 얼마나 많은 가치를 창출하는지는 설계 방식에 따라 크게 달라집니다. 예를 들어, Gartner는 2027년까지 AI 기반 영업 오케스트레이션이 표준이 될 것으로 예측합니다. 그러나 판매자의 49%는 사용할 수 있는 기술 도구의 수에 부담을 느껴 할당량 달성에 영향을 받고 있다고 답했습니다.

효율적인 WFO는 컨택 센터 관리자의 업무 방식에 따라 특정 개입을 통해 프로세스를 간소화합니다. 이 프로세스는 고객 여정 전반에 걸쳐 작업자에게 간단한 상황별 도구를 제공하여 비용을 절감하면서 직원 경험을 개선합니다. 대부분의 콜센터에서는 균형 잡힌 접근이 매우 중요합니다. 자동화를 통해 일상적인 작업을 효율적으로 처리하는 동시에 상담원은 공감하고 개인화된 서비스를 제공하여 지속적인 고객 충성도를 구축하고 비즈니스 성장을 촉진할 수 있습니다.