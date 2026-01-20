관측 가능성 트렌드 2026

AI 기반 관측 가능성 툴은 수집한 원격 측정 데이터를 기반으로 의사 결정 자동화를 수행하고,생성형 AI를 통해 데이터 시각화를 대시보드에 통합하며, 머신 러닝을 통해 얻은 인사이트로 워크플로 최적화를 수행할 수 있습니다. AI가 도입하는 새로운 복잡성으로 인해 비용을 모니터링하고, 사일로를 허물고, 분산 시스템의 풀 스택에서 호환성과 기능을 보장하는 데 있어 세심한 주의가 필요합니다.

따라서 2026년 관측 가능성 환경의 세 가지 중요한 트렌드는 다음과 같습니다.

AI를 따라잡기 위해 더욱 지능화되는 관측 가능성 플랫폼

전반적인 비용 관리 전략의 일환으로 관측 가능성 활용 관측 가능성 표준의 채택 증가

더 많은 시스템이 통합되고 AI 기반 IT에 의존하게 됨에 따라 관측 가능성 플랫폼을 더욱 지능화하는 것이 매우 중요해질 것입니다. 관측 가능성의 지능화를 위해서는 AI 기반 관측 가능성 툴의 활용을 늘려야 합니다. 즉, 본질적으로 AI를 사용하여 AI를 관측하는 것이 핵심입니다.

비용 관리 측면에서 볼 때, 클라우드 네이티브 환경에 관측 가능성 툴을 효과적으로 배포하려면 과금 체계와 호환성에 각별한 주의를 기울여야 합니다. 예측 능력과 용량 계획을 고도화하고 서비스 수준 목표에 집중하면, 지출을 예산 내로 유지하면서 특정 업체에 종속되는 현상을 방지할 수 있습니다.

관측 가능성 표준화는 OpenTelemetry(OTel), Prometheus, Grafana와 같은 오픈 소스 원격 측정 표준 및 툴이 워크로드에서 생성형 AI 사용에 적응함에 따라 필요합니다. 공통 표준을 사용하면 조직은 생성형 AI 도구, 머신 러닝 모델 및 AI 에이전트에서 생성된 관측 가능성 데이터를 나머지 스택과 통합하여 시스템 성능 및 지표에 대한 보다 포괄적인 보기를 제공할 수 있습니다.

관측 가능성의 다른 주요 트렌드는 관측 가능성 코드, 즉 관측 가능성 구성을 코드처럼 관리하는 DevOps 관행, 조직이 증가하는 관측 가능성 경고를 더 잘 관리하기 위해 비즈니스에 중요한 기능에 대한 관측 가능성에 대한 관심 증가 등이 있습니다.