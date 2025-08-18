더 스마트한 비즈니스를 만들어 봅시다

오늘날 AI 혁명이 가져오는 엄청난 기회를 누구도 무시할 수 없습니다. 하지만 기업 리더들은 AI가 마치 자신들에게 일어나는 일인 것처럼, 혹은 그 급격한 변화를 완전히 통제할 수 없다고 느끼는 경우가 많습니다.

이사회와 경영진, 속한 시장으로부터 받는 혁신에 대한 압박은 절대 수그러들지 않습니다. 무엇이 과장이고 무엇이 진실일까요? 이는 불분명합니다. 포모(FOMO, fear of missing out)도 영향을 주겠지만, 많은 것이 걸려 있는 상황에서 잘못된 결정을 내리면 어떻게 될까요?

AI 세일즈 에이전트를 구현했지만 다른 에이전트와 통합되지 않고 사일로에서 작동

AI가 비즈니스 데이터와 연결되지 않은채 맹목적으로 운영되기 때문에 쿼리를 실행해도 일반적인 답변만 받게됨

간소화를 약속했지만 현재 더 많은 툴, 더 많은 데이터, 더 많은 위험을 관리하고 있는 현실

진실은, 기술은 결코 중요하지 않다는 것입니다. 중요한 것은 기술이 무엇을 가능하게 하는지입니다.

혼란과 복잡성을 헤쳐나갈 수 있는 길이 있다면 어떨까요? 그러한 길은 존재하며, 표면적인 문제 해결을 넘어 상당한 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 안내합니다. IBM에서는 이를 더 스마트한 비즈니스 구축이라고 부릅니다.