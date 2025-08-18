더 스마트한 비즈니스를 만들어 봅시다

2025년 8월 18일
오늘날 AI 혁명이 가져오는 엄청난 기회를 누구도 무시할 수 없습니다. 하지만 기업 리더들은 AI가 마치 자신들에게 일어나는 일인 것처럼, 혹은 그 급격한 변화를 완전히 통제할 수 없다고 느끼는 경우가 많습니다.
이사회와 경영진, 속한 시장으로부터 받는 혁신에 대한 압박은 절대 수그러들지 않습니다. 무엇이 과장이고 무엇이 진실일까요? 이는 불분명합니다. 포모(FOMO, fear of missing out)도 영향을 주겠지만, 많은 것이 걸려 있는 상황에서 잘못된 결정을 내리면 어떻게 될까요?
진실은, 기술은 결코 중요하지 않다는 것입니다. 중요한 것은 기술이 무엇을 가능하게 하는지입니다.
혼란과 복잡성을 헤쳐나갈 수 있는 길이 있다면 어떨까요? 그러한 길은 존재하며, 표면적인 문제 해결을 넘어 상당한 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 안내합니다. IBM에서는 이를 더 스마트한 비즈니스 구축이라고 부릅니다.
더 스마트한 비즈니스는 중요한 비즈니스 시스템 전반에 걸쳐 인텔리전스를 정확하고 심층적이며 효과적으로 통합할 때 달성할 수 있으며, 이를 통해 다음 이점을 누릴 수 있습니다.
이는 단순한 이론이 아닙니다. IBM은 현재 전 세계 여러 산업 분야에 걸쳐 수많은 조직이 더욱 스마트한 비즈니스로 거듭날 수 있도록 지원하고 있습니다. 서비스 및 지원부터 비즈니스 운영의 핵심인 다양한 시스템에 이르기까지 모든 영역에 인텔리전스를 임베딩하고 있습니다.
다음은 가능한 몇 가지 예입니다.
IBM도 역시 혁신하고 있습니다. 지난 몇 년 동안 비즈니스를 완전히 재구상하여 운영상의 복잡성을 없애고 프로세스를 간소화하며 모든 영역에 인텔리전스를 임베딩하는 것을 사명으로 삼았습니다.
이러한 변화는 HR 및 IT 지원부터 영업, 구매/조달에 이르기까지 모든 비즈니스 부서를 재편했습니다. 그 결과, 2025년 말까지 45억 달러의 생산성 향상을 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
모두가 더 향상된 효율성, 민첩성, 혁신을 원합니다. 더 스마트한 비즈니스의 차별화 요소는 이러한 성과를 달성하는 방식에 있습니다. AI의 잠재력을 최대한 실현하려면 다음의 네 가지 주요 차원에서 핵심 시스템, 워크플로 및 프로세스를 혁신하는 체계적인 접근 방식이 필요합니다.
에이전트는 가용 툴을 사용하여 워크플로를 설계하고 작업을 자동으로 수행하는 시스템입니다. 예전에는 소프트웨어가 미리 정의된 알고리즘에 따라서만 실행될 수 있었지만, 이제는 모든 사용자가 목표를 정의하고 AI는 이러한 목표를 달성하기 위한 방법을 탐색하고 제안할 수 있습니다. 하지만 기존 애플리케이션, 데이터 및 모델과 통합하여 복잡한 작업을 자동화하고 가치 창출 시간을 단축할 때만 이러한 목표를 달성할 수 있습니다.
더 스마트한 비즈니스의 실제 사례: 최첨단 농업 R&D 기업 Avid Solutions는 IBM의 watsonx Orchestrate 솔루션을 도입하여 모든 주요 툴과 애플리케이션에 AI 에이전트를 원활하게 구현했습니다. 이러한 효율적인 통합 환경을 통해 관리 프로세스의 정확성이 향상되었을 뿐만 아니라, 신규 고객 온보딩에 걸리는 시간이 25% 단축되었습니다. 그 결과, 직원 참여도와 고객 만족도가 향상되었습니다.
AI가 진정한 전략적 자산으로 거듭나려면 엔터프라이즈 데이터에 접근할 수 있어야 합니다. 더 스마트한 비즈니스를 구축하면 데이터 위치에 상관없이 운영 전반에서 정형 데이터와 비정형 데이터를 통합할 수 있습니다. AI가 비즈니스와 관련된 인사이트와 조치를 제공할 때만 진정한 경쟁 우위와 차별화 요소를 확보할 수 있습니다.
더 스마트한 비즈니스의 실제 사례: 항공우주기업 Lockheed Martin은 IBM과의 협업을 통해 엔터프라이즈 데이터의 통합 뷰를 생성했으며, 이를 통해 AI를 확장하고 조직 전반에 효과적으로 적용할 수 있었습니다. 46개의 서로 다른 데이터 시스템과 툴을 단일 통합 플랫폼으로 구현함으로써, 회사 내부 운영 및 데이터 관리 프로세스를 간소화하여 신속하고 비용 효율적인 혁신을 달성했습니다.
조직은 AI 파일럿 단계에서 본격적인 프로덕션 단계로 전환할 때, 이러한 야심 찬 계획을 지원할 수 있는 올바른 아키텍처가 필요합니다. 더 스마트한 비즈니스는 데이터 위치에 상관없이 AI가 작동할 수 있는 하이브리드 클라우드 환경을 설계하여 인프라를 최적화하고 성능과 유연성을 강화합니다.
더 스마트한 비즈니스의 실제 사례: 매년 약 100만 명의 사람들이 세계 최고의 테니스 선수들이 출전하는 US 오픈 테니스 챔피언십을 관람하기 위해 뉴욕 플러싱으로 향합니다. 하지만 그보다 15배 더 많은 사람들이 US 오픈 앱과 웹사이트에서 토너먼트를 시청하고 있습니다. IBM Consulting은 US 오픈이 적시에 적절한 데이터에 AI가 액세스할 수 있는 하이브리드 클라우드 아키텍처를 구축하여 실시간 분석을 제공하고 팬들의 참여도와 만족도를 유지할 수 있도록 지원했습니다.
더 스마트한 비즈니스는 AI로 기술 관리 및 운영을 간소화하여 가시성, 효율성, 보안 및 복원력을 확보합니다. 또한 새로운 툴을 추가하여 비용을 늘리는 대신, 이미 보유한 시스템에서 더 많은 가치를 창출하여 모든 구성 요소가 더욱 잘 연동되도록 만듭니다.
더 스마트한 비즈니스의 실제 사례: 선도적인 글로벌 IT 서비스 기업 Samsung SDS America는 클라우드 지출에 대한 가시성을 높이고 낭비를 효율적으로 파악하여 오버헤드를 늘리지 않고도 운영 효율성을 개선할 방법이 필요했습니다. 해당 기업은 IBM의 자동화 기술을 도입하여 클라우드 지출을 비즈니스 가치에 맞게 조정함으로써 86개 클라우드 계정에서 11%의 지출을 절감했습니다.
모든 비즈니스 영역에서 AI를 쉽게 사용할 수 있습니다. IBM은 AI를 통해 비즈니스 운영 방식을 혁신하도록 지원합니다.
IBM은 최첨단 혁신과 수십 년간 축적된 산업 및 도메인 전문 지식을 결합하여 공급망부터 결제 시스템, 고객 서비스 등에 이르기까지 기업이 운영되는 방식을 완전히 이해합니다.
이제는 AI 실험 단계를 넘어 실질적인 가치를 창출하는 단계로 나아가야 합니다. IBM은 이미 수많은 기업이 비전과 실행 사이의 간극을 해소하도록 돕고 있으며 귀사에도 동일한 서비스를 제공할 수 있습니다.
