CCG는 IBM의 AI 기반 솔루션을 구현하여 완전히 디지털화된 지능형 플랫폼으로 전환함으로써 기존의 수동적이고 단편화되어 있던 청구 프로세스를 혁신했습니다. 이들은 IBM® watsonx 포트폴리오를 사용하여 복잡한 보험 언어를 해석하고 의사결정을 안내했으며, IBM® Business Automation Workflow를 사용하여 협업을 간소화하고, IBM® Robotic Process Automation(RPA)를 사용하여 반복적인 작업을 제거했습니다. CCG는 또한 IBM® watsonx Orchestrate 솔루션을 사용하여 새로운 청구 플랫폼의 모든 도구와 프로세스를 하나의 통합된 인터페이스로 원활하게 통합했습니다.

한때 느리고 오류가 발생하기 쉬웠던 환경이 이제 간소화되고 투명하며 뛰어난 반응성으로 모든 파트너에게 혜택을 제공합니다.

보험 계약자는 보장 범위를 미리 명확하게 파악할 수 있습니다.

보험 설계사와 중개인은 청구를 더 빠르게 해결합니다.

보험사의 규정 준수 위험과 지연이 줄어듭니다.

공급업체는 명확한 기대치를 가지고 신속하게 작업을 할당받으므로 폭풍과 같은 대량의 청구 사건이 발생할 때 혼란을 줄일 수 있습니다.



CCG는 위기 상황에서도 파트너와 최종 고객 모두의 신뢰를 유지할 수 있도록 더 빠른 주기, 더 적은 무지급 청구, 더 연결되고 탄력적인 시스템을 달성했습니다.