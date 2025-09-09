Claims Connection Group, IBM의 AI 솔루션을 사용하여 재산 보험 청구의 처리 방식 혁신
위험도가 높은 재산 보험 분야에서 활동하는 Claims Connection Group(CCG)은 보험금 청구 프로세스를 현대화해야 한다는 압박에 직면했습니다. 특히 우박이나 폭우와 같은 자연재해로 인해 재산 피해 청구가 급증했을 때 수동 데이터 처리, 일관성 없는 정책 해석 및 파편화된 워크플로로 인해 대응이 지연되었습니다. 이러한 비효율성으로 인해 보험 가치 사슬 전반에 병목 현상이 발생하여 보험 계약자를 실망시키고, 보험 설계사에게 업무 부담을 더해주며, 규제 실수가 발생할 위험을 초래했습니다.
CCG는 중요한 순간에 서비스 품질과 신뢰를 유지하기 위해 모든 청구 관련 상호 작용에 속도, 정확성, 명확성을 제공할 수 있는 더 스마트하고 확장 가능한 솔루션이 필요했습니다.
CCG는 IBM의 AI 기반 솔루션을 구현하여 완전히 디지털화된 지능형 플랫폼으로 전환함으로써 기존의 수동적이고 단편화되어 있던 청구 프로세스를 혁신했습니다. 이들은 IBM® watsonx 포트폴리오를 사용하여 복잡한 보험 언어를 해석하고 의사결정을 안내했으며, IBM® Business Automation Workflow를 사용하여 협업을 간소화하고, IBM® Robotic Process Automation(RPA)를 사용하여 반복적인 작업을 제거했습니다. CCG는 또한 IBM® watsonx Orchestrate 솔루션을 사용하여 새로운 청구 플랫폼의 모든 도구와 프로세스를 하나의 통합된 인터페이스로 원활하게 통합했습니다.
한때 느리고 오류가 발생하기 쉬웠던 환경이 이제 간소화되고 투명하며 뛰어난 반응성으로 모든 파트너에게 혜택을 제공합니다.
CCG는 위기 상황에서도 파트너와 최종 고객 모두의 신뢰를 유지할 수 있도록 더 빠른 주기, 더 적은 무지급 청구, 더 연결되고 탄력적인 시스템을 달성했습니다.
최종 고객 만족도가 향상되었으며, CCG의 파트너는 특히 자연재해와 같이 스트레스가 많은 사건이 발생할 때 플랫폼의 투명성과 대응력을 지속적으로 강조하고 있습니다. 이러한 성과에는 청구 관리를 간소화된 고객 우선 경험으로 혁신하려는 회사의 노력이 반영되어 있습니다.
Claims Connection Group(CCG)는 20년 이상 재산 청구 처리 경험이 있으며 같은 생각을 지닌 조직들이 협력하여 설립한 단체입니다. Mark Murphy가 설립한 CCG는 주택 소유자가 종종 혼란스러운 청구 절차를 탐색할 수 있도록 돕기 위해 만들어졌습니다. 텍사스주 코퍼스 크리스티에 본사를 둔 CCG는 신속한 서비스, 생산성 향상, 정확한 평가, 운영 비용 절감을 보장하는 최첨단 모델을 사용하여 보험 계약자, 보험 설계사, 보험사, 공급업체 및 기타 파트너에게 프리미엄 서비스 경험을 제공합니다.
시스템과 손쉽게 통합되는 생성형 AI로 운영을 간소화하여 수동 작업을 최소화하고 더 스마트하게 확장할 수 있습니다.
