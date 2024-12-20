2024년 초를 회상해 보겠습니다. 당시 고객 경험(CX) 분야에서 AI 기능의 잠재력에 대한 기대감이 컸습니다. 한 해가 지나면서 한 가지 분명해진 것은 AI는 우리 곁에 계속 머물 것이라는 점이었습니다.

오늘날의 소비자들은 그 어느 때보다 AI의 잠재력을 잘 알고 있으며, 일부 소비자들은 AI와 관련된 개인정보 보호 문제와 도전 과제에 대해서도 잘 이해하고 있습니다. 하지만 소비자의 소비 방식을 둘러싼 엄청난 변화에도 불구하고 결국 중요한 것은 훌륭한 고객 경험입니다. 고객이 경험에 불만족하면 차선책으로 다른 업체로 이동할 가능성이 높습니다.

분명한 것은 기업이 고객의 참여를 유도하고 브랜드에 대한 충성도를 유지할 수 있는 방법을 찾아야 한다는 것입니다. IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서 2025년 5가지 트렌드에 명확하게 설명된 바와 같이, "고객이 계속 돌아오게 하는 것은 맞춤형 경험입니다." 이를 염두에 두고, 2025년에 기업 리더가 고객 충성도와 고객 유지율을 높이는 데 도움이 되는 7가지 고객 경험 트렌드를 소개합니다.