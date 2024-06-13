고객 참여란 무엇인가요?

최근 몇 년 동안 고객의 기대치가 높아지면서 브랜드 충성도가 더 빠르게 변화하고 있습니다. 2024년 IBM 소매업 조사에 따르면 모든 소득 계층의 소비자 중 77%가 가격이 너무 높을 때 타협을 한다고 답했습니다. 따라서 조직은 고객 만족도를 유지하기 위해 고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 고객 참여 노력의 우선순위를 정해야 하는 경우가 많습니다.

Salesforce에 따르면 고객의 80%는 조직이 판매하는 제품 및 서비스만큼이나 조직이 제공하는 경험을 중요하게 생각합니다.1 조직은 매장 내 상호 작용부터 소셜 미디어, 이메일, 포럼 및 문의 센터에 이르기까지 옴니채널 고객 여정 전반에 걸쳐 고객과 소통해야 합니다. 옴니채널 고객 서비스를 제공하는 것은 고객 여정 전반에 걸쳐 성공적인 고객 참여를 제공하는 가장 좋은 방법입니다.

일부 고객은 제품 및 서비스를 구매하는 회사와 더 깊은 정서적 관계를 맺기를 점점 더 원합니다. 다른 고객들은 구매한 상품이 문제 없이 작동하기만 하면 됩니다.

조직의 효과적인 고객 참여는 새로운 고객을 유치하고 기존 고객을 유지하는 데 도움이 됩니다.