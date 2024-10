Fred Reichheld, 소프트웨어 제공업체 Satmetrix, 비즈니스 컨설팅 회사인 Bain & Company, Inc.가 개발한 NPS는 접점을 경험한 사용자에게 회사를 다른 사람에게 추천할 가능성이 얼마나 되는지를 묻습니다. 이는 잘 알려진 2003년 Harvard Business Review(IBM.com 외부 링크) 기사 'The One Metric You Need to Grow(성장에 필요한 한 가지 지표)'에서 소개된 이후 고객 관계를 이해하는 중요한 도구가 되었습니다.1

Enterprise Car Rentals의 전 CEO인 Andy Taylor가 잠재 고객과 사례 연구를 공유하면서 시작되었습니다. 그에 따르면 회사는 고객에게 두 가지 질문을 하여 고객 충성도를 측정했습니다. 이러한 질문에는 고객이 경험의 품질을 어떻게 평가하는지, 그리고 회사의 서비스를 다시 사용할 것인지 여부가 포함되었습니다.

Reichhold는 이러한 단순성을 바탕으로 사람들에게 제품이나 서비스를 추천할 의향이 있는지 묻는 NPS를 만들었습니다. Bain & Company는 NPS를 Net Promoter System으로 발전시켰으며, 이를 통해 기업이 고객 경험의 모든 측면에서 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다.