개발 생산성 향상을 위한 도구 모음입니다. 여기에는 통합 개발 환경, 문제 분석을 용이하게 하는 툴, 유닛 테스트 지원, 지능형 빌드 기능, 자동화된 배포 등이 포함됩니다.

Application Delivery Foundation for z/OS를 별도로 구매하거나 하나의 엔터프라이즈 라이선스로 구매할 수 있습니다. 번들에는 다음이 포함됩니다.