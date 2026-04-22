IBM Z 소프트웨어의 개발자 도구는 개발자가 소프트웨어 애플리케이션을 효율적이고 효과적으로 생성, 디버그, 테스트, 배포 및 모니터링할 수 있는 기능을 갖춰 메인프레임 개발에서 중요한 역할을 합니다.
다음 목록은 다양한 제품 카테고리별로 분류한 IBM Z용 개발자 도구 기능입니다. 가속화된 AI, 테스트, 개발 생산성, 클라우드 네이티브 개발, 호스트 소프트웨어, 프로그래밍 언어, 컴파일러 및 트랜잭션 처리가 포함됩니다.
Watsonx Code Assistant for Z
더 저렴한 비용과 적은 위험으로 메인프레임 애플리케이션 현대화를 가속화할 수 있는 생성형 AI 지원 제품입니다. 애플리케이션 검색, 분석, 자동화된 코드 리팩토링, COBOL에서 Java로의 변환, 자동화된 테스트 생성 및 코드 설명을 제공합니다.
Integrated Facility for Linux
IBM Z 및 LinuxONE의 Linux 워크로드용 프로세서입니다. IBM Z용 Linux 운영체제 및 IBM LinuxONE, IBM z/VM , KVM에서 지원됩니다. IBM z16 및 LinuxONE 4는 대규모 처리 용량, 온칩 가속화 및 업계 최고의 사이버 복원력 기능을 제공합니다
IBM Test Accelerator for Z
온디맨드 가상 z/OS 개발 및 테스트 환경을 지원하는 테스트 자동화 및 테스트 생성 프레임워크입니다.
IBM Virtual Dev and Test for zOS
기업이 기존 z/OS 소프트웨어와 미들웨어를 Linux on IBM Z에서 사용할 수 있도록 도와주는 도구입니다. IBM Z 하드웨어에서 작동하도록 제작되어 애플리케이션이 시스템 간에 쉽게 이동할 수 있고 초기 개발, 테스트 및 교육 활동을 손쉽게 확장하여 개발 속도를 높일 수 있습니다.
IBM Z Development and Test Environment
메인프레임 애플리케이션 개발, 테스트, 데모, 교육을 위한 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 IBM Z 명령어 세트를 에뮬레이션하고 가상 CP, I/O 및 기타 디바이스를 사용하여 모든 z/OS 소프트웨어를 x86 호환 온프레미스 시스템 또는 클라우드 인스턴스에서 실행할 수 있도록 지원합니다.
IBM Z Virtual Test Platform
전체 통합 테스트를 개발 주기의 초기 시점으로 시프트 레프트할 수 있는 기능을 제공하는 테스트 도구입니다. 또한 개발자가 레코드 및 재생 모델을 사용하여 z/OS 애플리케이션을 격리된 상태로 테스트할 수 있는 혁신적인 테스트 기술을 제공합니다.
IBM® HourGlass
애플리케이션 코드를 변경하거나 별도의 컴퓨팅 환경을 사용하지 않고도 과거, 현재 또는 미래의 날짜와 시간을 시뮬레이션하는 메인프레임 애플리케이션 테스트용 시계 시뮬레이터입니다.
IBM Application Delivery Foundation for z/OS
개발 생산성 향상을 위한 도구 모음입니다. 여기에는 통합 개발 환경, 문제 분석을 용이하게 하는 툴, 유닛 테스트 지원, 지능형 빌드 기능, 자동화된 배포 등이 포함됩니다.
Application Delivery Foundation for z/OS를 별도로 구매하거나 하나의 엔터프라이즈 라이선스로 구매할 수 있습니다. 번들에는 다음이 포함됩니다.
IBM Application Discovery and Delivery Intelligence
z/OS에서 애플리케이션, 데이터 및 작업을 시각화하는 데 도움이 되는 분석 도구입니다. 이를 통해 설계자와 개발자는 클릭 한 번으로 종속성을 발견하고, 자신 있게 변경 사항을 구현하며, 문서를 최신 상태로 정확하게 유지할 수 있습니다. IBM Application Discovery for IBM Z 및 IBM Wazi Analyze의 기능을 사용하여 애플리케이션을 빠르게 현대화하세요.
IBM z/OS Provisioning Toolkit
z/OS 개발 환경의 신속한 프로비저닝을 위한 간단한 명령행 유틸리티입니다. 모든 IBM z/OS V2 클라이언트는 추가 비용 없이 완벽하게 지원되는 이 툴킷을 사용할 수 있습니다.
IBM Rational Programming Patterns
Jazz™ Collaborative Lifecycle Management 솔루션의 협업 IDE입니다. 영향 분석, 품질 관리 및 확장성을 위한 도구와 자동 Pacbase 애플리케이션 보안 마이그레이션을 위한 절차와 결합된 향상된 코딩 경험을 위한 패턴 기반 프로그래밍 기능을 제공합니다.
High Level Assembler and Toolkit Feature
모든 어셈블리 언어 애플리케이션을 위한 유연한 개발 솔루션입니다. 어셈블러와 옵션 툴킷은 프로그래머 생산성을 향상하고 프로그램 개발 및 유지보수를 간소화합니다.
IBM z/OS Container Platform
사용자가 컨테이너화된 z/OS UNIX 애플리케이션을 실행하여 클라우드 네이티브 개발을 수용할 수 있도록 지원하는 플랫폼입니다. 개발자는 z/OS의 안전하고 격리된 환경 내에서 셀프 서비스 방식으로 리소스를 손쉽게 빌드하고 액세스할 수 있습니다. 필수 컨테이너 도구의 z/OS 버전이 포함되어 있어 이미지 빌드부터 고급 오케스트레이션에 이르기까지 모든 작업을 지원합니다.
IBM Z 디지털 통합 허브
대규모 실시간 정보 흐름을 보장하고 예측 불가능한 조회 트래픽으로부터 프로덕션 환경을 보호하며 API 및 이벤트 기반 아키텍처를 통해 유연성을 제공합니다. IBM z/OS 기록 시스템과 하이브리드 클라우드 애플리케이션 간의 신속한 실시간 데이터 교환을 지원합니다.
IBM z/OS Connect
사용자는 z/OS 애플리케이션 및 데이터와 상호작용하기 위해 OpenAPI 준수 API를 설계 및 실행하는 데 이 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 몇 분 만에 사용 가능한 OpenAPI 3.0 인터페이스를 생성하여 진정한 RESTful API를 통해 IBM Z 서브시스템의 가치를 극대화합니다.
IBM Wazi as a Service
IBM Cloud Virtual Private Cloud(VPC)에서 z/OS를 위한 클라우드 네이티브 개발 및 테스트 환경을 지원하는 솔루션입니다. 애플리케이션 개발자는 서비스형 Wazi를 통해 IBM 퍼블릭 클라우드의 IBM Z 아키텍처에서 실행되는 ‘서비스형’ 가상 인프라 환경에서 z/OS 애플리케이션 구성 요소를 개발하고 테스트할 수 있습니다.
IBM z/OS Cloud Broker
Red Hat OpenShift Container Platform의 z/OS 리소스 및 서비스에 대한 액세스를 제공하며, 이를 통해 z/OS 인프라를 하이브리드 멀티클라우드 환경 및 전략과 통합할 수 있는 제품입니다.
IBM Open Enterprise Foundation for z/OS
인기 있는 z/OS용 Linux 및 UNIX 소프트웨어 개발 도구를 제공하는 검증된 z/OS용 오픈 소스 개발자 도구(Git, Curl, GNU Bash, Vim 등) 컬렉션을 무료로 제공합니다. 이를 통해 개발 도구를 원활하게 사용하여 인재 온보딩 및 통합을 간소화할 수 있습니다.
IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka
z/OS에서 실행되는 COBOL 또는 C/C++ 코드가 기본적으로 Kafka 브로커와 통신하고 COBOL 카피북과 JSON 이벤트 간에 변환할 수 있도록 하는 무료 SDK입니다.
IBM Open Enterprise SDK for Node.js
Node.js 애플리케이션을 z/OS 리소스에 연결하기 위한 무료 SDK입니다. 독립형 JavaScript® 런타임 및 서버 측 JavaScript 솔루션으로, IBM Z 플랫폼용 Node.js 네이티브 및 JavaScript 모듈을 구축할 수 있습니다.
IBM Open Enterprise SDK for Python
IBM z/OS®용 Python 컴파일러 및 인터프리터입니다. 이는 Python으로 작성된 z/OS 애플리케이션을 지원하는 데 도움이 됩니다. API, 플러그인 및 래퍼를 개발하여 중요한 애플리케이션을 현대화하고 비즈니스에 필수적인 애플리케이션을 확장하여 더 빠르게 제공하는 데 사용하세요.
IBM Open Enterprise SDK for Go
z/OS 플랫폼에 최적화된 업계 표준 Go 컴파일러입니다. Go 컴파일러는 최신 z/Architecture 명령어를 활용하여 z/OS 플랫폼에서 탁월한 구현을 제공합니다.
IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS
매우 강력하고 확장 가능하며 안정적인 최신 엔터프라이즈 애플리케이션을 구축하기 위한 플랫폼입니다. 개발자는 Java의 API, 라이브러리 및 프레임워크를 사용하여 일괄처리 및 트랜잭션 애플리케이션, 마이크로서비스 등을 구축할 수 있습니다.
IBM Rational Business Developer
EGL(Enterprise Generation Language)을 사용하여 Web 2.0, 모바일, SOA 및 기존 애플리케이션의 개발을 간소화하는 Eclipse 기반 IDE입니다. 프로그래머는 기본 기술을 모두 배우지 않고도 Java, Java Platform, Enterprise Edition, 브라우저 플랫폼, 클라우드 배포, 데이터베이스, IBM i 및 IBM z Systems의 기술을 사용할 수 있습니다.
IBM Disk Operating System/Virtual Storage(DOS/VS) Report Program Generator(RPG) II
IBM DOS/VS RPG II는 다양한 상용 데이터 처리 작업을 수행하는 프로그램을 작성하기 위한 프로그래밍 언어입니다. IBM DOS/VS RPG II 릴리스 3은 주로 대화형 사용을 위해 기존 DOS/VS RPG II 릴리스 2 컴파일러를 개선한 버전입니다.
Airline Control System V2
애플리케이션 프로그램과 z/OS 운영 체제 간의 소프트웨어 인터페이스입니다. z/OS에서 작업 또는 시작된 태스크로 실행됩니다. 항공사, 은행, 호텔 및 기타 높은 거래 속도를 생성하고 빠른 응답 시간과 높은 시스템 가용성을 요구하는 산업에 실시간 트랜잭션 처리 시설을 제공합니다. 일반적인 응용 분야로는 항공사 및 철도의 승객 및 화물 예약, 호텔 예약 시스템, 신용 카드 승인 등이 있습니다.
IBM Graphical Data Display Manager
IBM 호스트 데이터 처리 애플리케이션에서 프레젠테이션 서비스를 제공하는 프로그램 제품군입니다. 이 서비스는 IBM 표시장치 단말기 및 기타 디바이스에 데이터를 표시하는 기능 세트로 구성됩니다.
IBM Rational Host Integration Solution
다양한 환경을 위한 완벽한 호스트 액세스 및 현대화 솔루션입니다. 플랫폼, 네트워크, 연결 또는 호스트 시스템에 관계없이 그린 스크린 애플리케이션에 액세스하세요.
IBM Host Access Transformation Services
기존 애플리케이션을 건드리지 않고도 미션 크리티컬 터미널 애플리케이션을 웹, 모바일, 포털, 리치 클라이언트 또는 표준 SOAP 또는 RESTful 웹 서비스로 확장하는 데 도움이 되는 서비스입니다. 애플리케이션 소스 코드를 재작성하거나 리팩토링하거나 애플리케이션 소스 코드에 액세스할 필요가 없습니다.
IBM Host On-Demand
단일 인터페이스에서 보안이 강화된 웹-호스트 터미널 에뮬레이션과 호스트 액세스 애플리케이션 프로그래밍 지원 기능을 제공합니다.
이는 독립형 제품으로 사용하거나 IBM Host Access Client Package 및 IBM Host Integration Solution의 일부로 사용할 수 있습니다.
IBM Personal Communications
Microsoft Windows용 호스트 통신 및 터미널 에뮬레이션 패키지입니다. 완전한 64비트 아키텍처로 가상 터미널(VT) 에뮬레이션과 시스템 네트워크 아키텍처(SNA) 애플리케이션 지원 기능을 갖추었으며 다양한 호스트 시스템의 데이터와 애플리케이션에 액세스할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
Host Access Client Package 및 IBM Host Integration Solution의 구성 요소입니다.
IBM Communications Server for Data Center Deployment
Communications Server for AIX, Linux 및 Linux on IBM Z를 통합 및 확장하는 제품입니다. 사용자는 SNA, TCP/IP, 인트라넷, 엑스트라넷, 인터넷 등 다양한 네트워크를 통해 엔터프라이즈 호스트 애플리케이션 및 데이터에 연결됩니다. 워크스테이션과 호스트 시스템 간에 올인원 통신 서비스를 이용할 수 있습니다.
IBM Host Access Client Package
사용자는 이 소프트웨어를 사용하여 z/OS 호스트의 원격 액세스 및 터미널 에뮬레이션을 수행할 수 있습니다. 온프레미스 또는 원격으로 작업하는 Windows, UNIX 및 IBM Z 플랫폼 사용자의 여러 장치에서 유연하고 중단 없는 호스트 액세스, 통신 및 터미널 에뮬레이션을 제공합니다.
이 패키지에는 IBM Personal Communications, IBM Host On-Demand 및 IBM Host Access Client Package Extended Edition이 포함됩니다.
ISPF(Interactive System Productivity Facility)
IBM Z를 위한 다각적인 개발 도구 세트로서 소프트웨어 구성 관리를 포함한 호스트 기반 소프트웨어 개발 기능을 제공합니다. 호스트에 저장된 소스 코드 및 데이터를 조작하고 대화 상자라고 하는 대화형 애플리케이션으로 작업할 수 있습니다.
COBOL Compilers Family
COBOL 컴파일러를 사용하면 z/OS 및 AIX 플랫폼에서 기존 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.
Fortran Compilers Family
복잡한 Fortran 프로그램을 개발하는 데 이러한 고급 고성능 컴파일러를 사용할 수 있습니다.
C and C++ Compilers Family
복잡한 C and C++ 프로그램 개발에 사용되는 고성능 컴파일러입니다.
PL/I Compilers Family
PL/I 애플리케이션을 최신 웹 기술과 통합하기 위한 고급 컴파일러입니다.
IBM Migration Utility for z/OS
CA Easytrieve Classic 및 Plus 애플리케이션을 IBM COBOL로 마이그레이션하는 COBOL 개발 도구 FS/PEngi(Transiom Software Program Engineering) 제품군의 IBM 라이센스 버전입니다. COBOL 마이그레이션 유틸리티는 검색, 일괄처리 변환, 병렬 테스트 및 전자 아웃풋 비교 등의 기능을 포함합니다. 프로그램 이상종료 분석은 IBM Z 시스템 및 분산 플랫폼의 웹 서버에 대한 아웃풋을 간소화합니다.
Rational COBOL RunTime for z/VSE
z/VSE 플랫폼에서 EGL 생성 COBOL 애플리케이션을 활성화하는 제품입니다. z/VSE에 컴파일 및 배포할 수 있는 COBOL 소스로서 EGL을 생성할 수 있도록 확장되었습니다.
표준화된 도구와 프로세스를 활용하여 소프트웨어 혁신을 간소화하고 가속화함으로써 일관되고 생산적인 개발자 경험을 제공합니다.
IBM Z를 하이브리드 클라우드에 완벽하게 통합하여 IBM Z 시스템의 AI 기반 인사이트와 확장성을 통해 클라우드의 민첩성과 유연성을 확보해 보세요.
DevOps 방식과 생성형 AI를 포함한 최신 개발 도구를 사용하여 메인프레임 애플리케이션을 현대화합니다.