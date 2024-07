IBM Open Enterprise SDK for Python 3.11(APAR PH52983 포함)부터 z/OS 2.4 또는 2.5 APAR OA63406와 함께 사용할 경우, IBM Authorized Use Table for IBM Machines에 설명된 대로 Python 애플리케이션을 zIIP 프로세서에서 실행할 수 있습니다.