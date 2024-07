기능

Early Development Testing for z/OS Early Development Testing for z/OS는 재사용 가능한 단위 및 조기 통합 테스트를 쉽게 생성하고 실행할 수 있기 때문에 대상 환경에 배포할 필요성을 제거합니다. 또한 팀이 대체 또는 오류 경로에 대한 테스트 적용 범위를 가속화하는 데 도움이 됩니다.

Integration Test Builder for z/OS Integration Test Builder for z/OS는 배포 가능한 통합 테스트의 자동화를 가속화합니다.