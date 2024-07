Virtual Dev and Test for z/OS는 Linux on zSystems에서 실행되는 zSystems 개발 및 테스트 플랫폼입니다. ZVDT를 사용하면 메인프레임 운영 체제, 미들웨어 및 기타 소프트웨어를 Linux on zSystems 환경에서 실행할 수 있습니다. 이를 통해 사용 중인 인프라를 완벽하게 제어하면서 개발 초기 단계에 유연한 온디맨드 인프라를 사용하여 민첩한 개발 및 테스트 주기를 구현할 수 있습니다.