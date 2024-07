Airline Control System V2

ALCS는 고급 언어를 지원합니다. C, C++, PL/I 및 COBOL 언어로 작성될 MVS Data Facility 제품에서 지원하는 IBM Language Environment® for MVS 파일 매체와 인터페이스를 형성합니다. ALCS는 관계형 데이터베이스 지원도 제공합니다. 동적 SQL을 포함한 구조화된 쿼리 언어(SQL)를 완벽하게 지원하기 위해 IBM Db2® for z/OS®에 접속하여 관계형 데이터베이스의 데이터에 대한 애플리케이션 프로그램의 읽기 및 쓰기 액세스를 허용합니다.