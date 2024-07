기존 z/OS 디버깅 제품인 IBM Debug for z/OS는 IBM z/OS Debugger로 구동되며 3270 사용자 인터페이스와 Eclipse를 통한 원격 디버깅을 제공합니다. 추가 z/OS Debugger 기능 및 클라이언트 옵션은 IBM Developer for z/OS, IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 및 IBM Z and Cloud Modernization Stack(구 Wazi Developer)에서 사용할 수 있습니다.