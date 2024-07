귀하의 비즈니스에 가장 적합한 도구와 라이선스를 선택하세요. IBM Developer for z/OS에는 IBM z/OS Debugger가 포함되어 있으며 사용자별로 라이선스를 부여합니다.

자세한 내용 보기 IBM Developer for z/OS Enterprise Edition에는 Value Unit 라이선스를 통해 Microsoft VS Code 또는 Red Hat CodeReady Workspaces가 IDE 옵션으로 추가되었으며 IBM Dependency Based Build 및 3270 디버깅 기능이 추가되었습니다. 또는 Problem Determination Tools가 포함된 전체 도구 세트를 원하시면 IBM Application Delivery Foundation for z/OS를 구매하세요.