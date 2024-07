전 세계 기업들은 애플리케이션의 성능이 낮은 영역을 식별하기 위해 IBM® Application Performance Analyzer for z/OS®(APA)를 사용하고 있습니다. IBM Application Performance Analyzer for z/OS는 비침해적 샘플링을 통해 메인프레임 애플리케이션이 가용 리소스를 어떻게 소비하는지에 대한 대화형 보고서를 제공합니다.



ISPF 3270 및 Eclipse 기반 GUI 인터페이스에서 사용할 수 있는 IBM Application Performance Analyzer for z/OS는 시스템 제약 조건을 식별하고 애플리케이션 성능을 개선하는 데 도움이 됩니다. APA의 소스 코드 매핑 기능을 사용하면 기존 애플리케이션 성능을 극대화하고 온라인 트랜잭션의 응답 시간과 배치 작업 처리량을 개선할 수 있습니다.