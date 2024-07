CICS, IMS 및 Db2 for z/OS 런타임에 최적화된 광범위한 COBOL, PL/I, C/C++, High Level Assembler(HLASM), REXX 및 Java 개발 툴 세트용 IBM Developer for z/OS와 같은 통합 개발 환경(IDE)을 선택하여 애플리케이션을 생성하고 유지 관리합니다. 다른 통합 개발 환경에는 Wazi for VS Code™, Wazi for Dev Spaces가 포함됩니다.