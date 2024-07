IBM Rational Business Developer는 기존 IT 자산을 확장하고 이클립스 기반 플랫폼의 확장 가능성, 확장성 및 생산성 기능을 제공합니다. IBM Developer for z/OS, IBM Rational Developer for i 및 IBM Rational Software Architect와 통합되며, 고급 구성, 소스 제어 및 변경 관리를 위해 IBM Rational Team Concert™와 통합됩니다.