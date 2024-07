z/OS의 경우, IBM Open Enterprise SDK for Node.js의 SMP/E 설치를 Shopz를 통해 무료로 이용할 수 있습니다. 고객은 Node.js 애플리케이션을 가져오거나 개발하여 IBM Z에 간단히 배포할 수 있습니다. IBM Z에 상주하거나 여기에서 생성되는 풍부한 기업 데이터로 인해, Node.js에 구축된 클라우드 또는 모바일 애플리케이션과 API는 IBM Z의 데이터와 서비스에 대한 액세스가 필요할 가능성이 높습니다. 이제 고객은 Node.js를 통해 Node.js의 Systems of Engagement 기회를 노출하고 신뢰할 수 있는 IBM Z의 Systems of Records와 연결할 수 있습니다.