IBM Wazi as a Service

IBM Cloud®에서의 z/OS용 클라우드 네이티브 개발 및 테스트
온디맨드 방식으로 몇 분 내에 z/OS 개발 및 테스트 시작

IBM Cloud® Virtual Private Cloud(VPC)에서 z/OS Virtual Server를 사용하여 z/OS 애플리케이션의 클라우드 네이티브 개발 및 테스트를 가속화합니다. IBM Cloud VPC는 프라이빗 클라우드의 보안성과 퍼블릭 클라우드의 민첩성을 갖춘 IBM Cloud의 자체 보호 공간입니다.

IBM Wazi aaS는 고객이 DevSecOps 사례를 기반으로 한 통합 템플릿을 통해 IBM Cloud Continuous Delivery 오퍼링 탐색을 시작할 수 있도록 하는 실험적 기능을 제공합니다.  이 서비스는 보안 및 감사 기능을 핵심으로 한 도구 체인을 작성하고 사용할 수 있도록 IBM Cloud에서 z/OS 및 클라우드 네이티브 애플리케이션에 대한 통합 사용자 경험을 제공합니다.

시장 출시 기간 단축

5분 내에 온디맨드 방식으로 z/OS 환경에 액세스함으로써 개발과 테스트 시간을 단축하여 제공 시간을 앞당깁니다.
자유롭게 혁신

최고의 최신 소프트웨어가 포함된 z/OS 시스템을 사용하여 끊임없이 변화하는 비즈니스 요구에 따라 혁신 속도를 높입니다.
소프트웨어 품질 및 규제 준수 향상

개발 라이프사이클에서 최대한 일찍 테스트를 시작하고 자주 테스트하며 초기부터 테스트를 자동화하고 보안을 고려함으로써 소프트웨어 품질과 감사 기능을 향상시킵니다.
생산성 향상

표준 이미지 또는 맞춤형 이미지를 사용하여 Wazi Image Builder로 대기 시간을 없애고 z/OS 시스템을 손쉽게 배치할 수 있도록 하여 개발자와 시스템 프로그래머를 지원합니다.
확장성 개선

aaS(as a Service) 형태의 유연한 소비 모델로 제공되는 인프라를 통해 비즈니스 요구에 따라 온디맨드 방식으로 수평 및 수직 확장을 지원하고 사용한 만큼만 비용을 지불합니다.
유연한 배치

z/OS Virtual Server에 IBM이 제공하는 개발 및 테스트 스톡 이미지를 배치하거나 VPC의 z/OS Virtual Server에 배치할 애플리케이션 및 관련 구성요소에 대한 맞춤형 이미지를 가져올 수 있습니다.
개발 및 테스트

셀프 서비스 방식으로 z/OS 시스템에 액세스하여 IBM Cloud의 강점과 보안을 활용하고 자체 LPAR에서 표준 또는 맞춤형 이미지를 작성할 수 있습니다. 운영 관련 종속성 없이 몇 분 만에 개발 및 테스트를 시작해 보세요.

인프라 테스트

신속한 소프트웨어 업그레이드 테스트를 방해하는 프로세스 중단, 보안 기능 부족 등의 문제를 해결합니다. z/OS Virtual Server Instance(VSI)와 Wazi Image Builder로 테스트를 촉진합니다.
혁신 및 기술 역량 강화

신규 z/OS 개발자의 진입 장벽을 낮춰 혁신 속도를 높이고 스톡 이미지로 사전 설치되어 제공되는 맞춤형 소프트웨어에 손쉽게 액세스할 수 있도록 하여 전문적 기술 역량을 보유해야 할 필요성을 줄입니다.
DevSecOps 사례로 z/OS 앱 보호

IBM Cloud Continuous Delivery를 시작하고 안전한 툴체인으로 실험합니다.

IBM Wazi as a Service 구성요소 IBM Cloud VPC의 z/OS 개발 및 테스트 가상 서버

단 몇 분 만에 IBM Cloud Virtual Private Cloud에서 z/OS 개발 및 테스트 시스템을 가동할 수 있습니다. 고객이 정의한 안전한 비공개 공간에서 가상 머신 기반 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 리소스를 관리합니다.

 IBM Cloud 계정 관리 방법 보기(3:54) Wazi Image Builder

Wazi Image Builder를 사용하여 온프레미스 LPAR의 맞춤형 이미지를 작성합니다. Wazi Image Builder에는 작성 프로세스를 간소화하기 위해 역할 기반 액세스가 가능한 웹 UI와 REST API가 포함되어 있습니다.

 소스 환경 작성 방법 보기(2:21) 대상 환경 작성 방법 보기(1:43) Continuous Delivery용 z/OS 템플릿

IBM Continuous Delivery Service를 확장하는 z/OS 템플릿을 사용하여 안전한 DevSecOps 도구 체인의 구축을 자동화합니다.

Wazi as a Service를 사용하는 하이브리드 클라우드에 대한 IBM의 접근 방식은 조직이 메인프레임 개발자 경험을 현대화해야 하는 중요한 필요성을 인식하고 있습니다.
John McKenny Sr. VP & Gen. Mgr., Intelligent Z Optimization & Transformation BMC
IBM Cloud의 보안 및 안정성을 기반으로 TCS 클라우드 솔루션 및 가속기를 활용하여 고객이 하이브리드 클라우드 현대화 여정과 비즈니스 혁신을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
Arun Prabhakar VP and Global Head, Alliances TCS
IBM Z 및 IBM Cloud가 여는 새로운 현대화 시대
IBM Wazi as a Service가 구축, 테스트, 확장 및 보안을 통해 타협 없이 하이브리드 클라우드의 미래를 어떻게 실현하는지 알아봅니다.
교육 비디오를 보고 IBM Wazi as a Service 및 IBM Z DevOps의 사용과 클라우드 네이티브 개발에 대해 자세히 알아봅니다.
클라우드 네이티브 개발 커뮤니티
Z DevOps를 위한 클라우드 네이티브 개발 커뮤니티에 참여하여 요구사항의 우선순위 지정을 지원할 수 있습니다.
Z and Cloud Modernization Stack
메인프레임과 클라우드 혁신 기술을 최대한 활용하고 IBM Z 기반의 IT 자동화에 대한 표준화된 접근 방식으로 애플리케이션 현대화를 활성화합니다.
빠르게 시작하기
IBM Wazi as a Service 튜토리얼, 샘플 및 워크플로우가 단 몇 분 만에 개발 환경을 가동하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아봅니다.
IBM Cloud에서 z/OS 개발 및 테스트

웨비나에 참여하여 실제 Z 하드웨어 및 IBM Cloud™에서 실행되는 온디맨드 z/OS 시스템이 시장 출시 속도를 높이고 소프트웨어 품질을 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

