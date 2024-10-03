IBM Cloud® Virtual Private Cloud(VPC)에서 z/OS Virtual Server를 사용하여 z/OS 애플리케이션의 클라우드 네이티브 개발 및 테스트를 가속화합니다. IBM Cloud VPC는 프라이빗 클라우드의 보안성과 퍼블릭 클라우드의 민첩성을 갖춘 IBM Cloud의 자체 보호 공간입니다.

IBM Wazi aaS는 고객이 DevSecOps 사례를 기반으로 한 통합 템플릿을 통해 IBM Cloud Continuous Delivery 오퍼링 탐색을 시작할 수 있도록 하는 실험적 기능을 제공합니다. 이 서비스는 보안 및 감사 기능을 핵심으로 한 도구 체인을 작성하고 사용할 수 있도록 IBM Cloud에서 z/OS 및 클라우드 네이티브 애플리케이션에 대한 통합 사용자 경험을 제공합니다.