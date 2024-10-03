IBM Cloud® Virtual Private Cloud(VPC)에서 z/OS Virtual Server를 사용하여 z/OS 애플리케이션의 클라우드 네이티브 개발 및 테스트를 가속화합니다. IBM Cloud VPC는 프라이빗 클라우드의 보안성과 퍼블릭 클라우드의 민첩성을 갖춘 IBM Cloud의 자체 보호 공간입니다.
IBM Wazi aaS는 고객이 DevSecOps 사례를 기반으로 한 통합 템플릿을 통해 IBM Cloud Continuous Delivery 오퍼링 탐색을 시작할 수 있도록 하는 실험적 기능을 제공합니다. 이 서비스는 보안 및 감사 기능을 핵심으로 한 도구 체인을 작성하고 사용할 수 있도록 IBM Cloud에서 z/OS 및 클라우드 네이티브 애플리케이션에 대한 통합 사용자 경험을 제공합니다.
5분 내에 온디맨드 방식으로 z/OS 환경에 액세스함으로써 개발과 테스트 시간을 단축하여 제공 시간을 앞당깁니다.
최고의 최신 소프트웨어가 포함된 z/OS 시스템을 사용하여 끊임없이 변화하는 비즈니스 요구에 따라 혁신 속도를 높입니다.
개발 라이프사이클에서 최대한 일찍 테스트를 시작하고 자주 테스트하며 초기부터 테스트를 자동화하고 보안을 고려함으로써 소프트웨어 품질과 감사 기능을 향상시킵니다.
표준 이미지 또는 맞춤형 이미지를 사용하여 Wazi Image Builder로 대기 시간을 없애고 z/OS 시스템을 손쉽게 배치할 수 있도록 하여 개발자와 시스템 프로그래머를 지원합니다.
aaS(as a Service) 형태의 유연한 소비 모델로 제공되는 인프라를 통해 비즈니스 요구에 따라 온디맨드 방식으로 수평 및 수직 확장을 지원하고 사용한 만큼만 비용을 지불합니다.
z/OS Virtual Server에 IBM이 제공하는 개발 및 테스트 스톡 이미지를 배치하거나 VPC의 z/OS Virtual Server에 배치할 애플리케이션 및 관련 구성요소에 대한 맞춤형 이미지를 가져올 수 있습니다.
셀프 서비스 방식으로 z/OS 시스템에 액세스하여 IBM Cloud의 강점과 보안을 활용하고 자체 LPAR에서 표준 또는 맞춤형 이미지를 작성할 수 있습니다. 운영 관련 종속성 없이 몇 분 만에 개발 및 테스트를 시작해 보세요.
신속한 소프트웨어 업그레이드 테스트를 방해하는 프로세스 중단, 보안 기능 부족 등의 문제를 해결합니다. z/OS Virtual Server Instance(VSI)와 Wazi Image Builder로 테스트를 촉진합니다.
신규 z/OS 개발자의 진입 장벽을 낮춰 혁신 속도를 높이고 스톡 이미지로 사전 설치되어 제공되는 맞춤형 소프트웨어에 손쉽게 액세스할 수 있도록 하여 전문적 기술 역량을 보유해야 할 필요성을 줄입니다.
IBM Cloud Continuous Delivery를 시작하고 안전한 툴체인으로 실험합니다.
단 몇 분 만에 IBM Cloud Virtual Private Cloud에서 z/OS 개발 및 테스트 시스템을 가동할 수 있습니다. 고객이 정의한 안전한 비공개 공간에서 가상 머신 기반 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 리소스를 관리합니다.
Wazi Image Builder를 사용하여 온프레미스 LPAR의 맞춤형 이미지를 작성합니다. Wazi Image Builder에는 작성 프로세스를 간소화하기 위해 역할 기반 액세스가 가능한 웹 UI와 REST API가 포함되어 있습니다.
IBM Continuous Delivery Service를 확장하는 z/OS 템플릿을 사용하여 안전한 DevSecOps 도구 체인의 구축을 자동화합니다.