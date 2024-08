Open Enterprise SDK for Apache Kafka는 무료 라이선스로 제공됩니다. 가격이 책정된 Open Enterprise SDK for Apache Kafka S&S는 선택 사항입니다. S&S를 통해 IBM 지원팀은 z/OS에서 Kafka API를 사용하는 기업이 위험을 줄일 수 있도록 Open Enterprise SDK for Apache Kafka와 관련된 질문과 문제를 해결해 드립니다.