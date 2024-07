기존 z/OS XL C/C++ 컴파일러와 새로 도입된 Open XL C/C++ for z/OS 컴파일러를 포함한 IBM C/C++ for z/OS 컴파일러는 IBM Z 기능을 사용하여 고성능 비즈니스 애플리케이션을 생성하는 z/OS의 고급 최적화 C 및 C++ 컴파일러입니다.