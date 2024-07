IBM® Communications Server for Data Center Deployment는 AIX용 커뮤니케이션 서버, Linux 및 Linux on IBM Z를 통합하고 확장합니다. SNA, TCP/IP, 인트라넷, 엑스트라넷, 인터넷 등 다양한 네트워크를 통해 사용자를 엔터프라이즈 호스트 애플리케이션 및 데이터에 연결합니다. 워크스테이션과 호스트 시스템 간에 올인원 커뮤니케이션 서비스를 이용할 수 있습니다.



Communications Server for Data Center Deployment를 사용하면 네트워크 프로토콜이 아닌 비즈니스 요구 사항에 따라 애플리케이션을 선택할 수 있습니다. 이는 소규모 단일 프로세서 시스템과 고급 다중 프로세서 환경 모두에 적합한 기반입니다.