まず、組織は自社のシステムとアプリケーションがビジネス目標を達成するために必要な性能を特定します。次に、パフォーマンス・エンジニアが現在のパフォーマンスをテストして基準ポイントを確立し、ベンチマークを満たす方法を決定します。

一般的なベンチマーク・メトリクスには、レイテンシー、スループット、リソース使用率、エラー率などがあります。開発チームは、これらのメトリクスをマイクロレベル（特定のサーバーまたはサービス内）で測定することも、アプリケーションまたはネットワーク全体にわたるより大きなスケールで測定することもできます。

ベンチマークには、多くの場合、パフォーマンス要件と開発環境に関する具体的な質問が含まれます。例えば、エンジニアは、CPU使用率の一般的なしきい値を設定する代わりに、5,000人のユーザーがアプリケーションを同時に使用しているときに、CPUの使用率が60％未満かどうかを確認することができます。