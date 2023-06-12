Javaのガベージ・コレクションとは

Javaのガベージ・コレクション・アルゴリズムには、完全なガベージ・コレクションと増分ガベージ・コレクションの2つの主な種類があります。・

完全な（または大規模な）ガベージ・コレクション

完全なガベージ・コレクションは、ガベージ・コレクター（プログラミング言語のランタイム・システムの一部）がプログラムによって使用されるすべてのメモリーを検索し、プログラムによって使用されなくなったオブジェクトをコンパイルするプロセスです。これらのオブジェクトはガベージとしてマークされ、メモリーから削除できるようになります。

完全なガベージ・コレクションは通常、JavaやPythonなどの自動メモリー管理を使用するプログラミング言語のランタイム・システムによって実行されます。プロセス中、ガベージ・コレクターはプログラムの実行を一時停止してガベージ・オブジェクトの検索を実行するため、プログラムのパフォーマンスが一時的に低下する可能性があります。

完全なガベージ・コレクションは通常、プログラムによって使用されるメモリーの量が特定のしきい値に達したとき、またはプログラムが新しいメモリー・ブロックを要求したが、使用可能な空きメモリーが十分にない場合にトリガーされます。完全なガベージ・コレクションの目的は、プログラムで必要のないメモリーを回収し、プログラムの他の部分や同じマシンで実行されている他のプログラムで使用できるようにすることです。



増分または軽微なガーベッジ・コレクション

増分ガベージ・コレクションは、プログラムで不要になったメモリーを自動的に再利用するためにプログラミング言語やランタイム環境で使用されるメモリー管理手法の一種です。これは、メモリー内で使用されていないオブジェクトを識別し、それらが占有しているメモリーを解放して、プログラムの他の部分で再利用できるようにすることで実現します。

増分ガベージ・コレクションでは、ガベージ・コレクターは定期的にプログラムのメモリーをスキャンし、若い世代のヒープ・メモリー内の到達不可能なオブジェクトを探します。ガベージ・コレクターは、このスキャン・プロセス中にプログラムの実行を停止するのではなく、スキャン・プロセスを「増分」と呼ばれる小さく管理しやすい部分に分割します。各増分中に、ガベージ・コレクターはプログラムのメモリーの一部をスキャンし、不要なオブジェクトを識別して、再利用可能であるとマークします。



増分を使用することで、ガベージ・コレクターは、プログラムの実行を長時間中断することなく、小さなチャンクでメモリーを再利用することができます。これにより、プログラムの応答性が維持され、ガベージ・コレクション・プロセスの結果として大幅な一時停止や遅延が発生しなくなります。



ただし、増分ガベージ・コレクションでは、プログラムのメモリーをより頻繁にスキャンする必要があるため、マーク・アンド・スイープや世代別ガベージ・コレクションなどの他の種類のガベージ・コレクション手法よりも効率が低くなる可能性があります。さらに、増分を使用すると、ガベージ・コレクターが各増分間の状態情報を維持する必要があるため、プログラムの実行にオーバーヘッドが発生する可能性があります。

