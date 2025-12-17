SSD（ソリッドステート・ドライブ）とは、不揮発性ソリッドステート・メモリー（通常はNANDフラッシュ）を使用し、可動部品を使用せずにデータを保存するストレージ・デバイスのことです。

2000年代初頭以降、SSDドライブは、その卓越した性能と高速データ・アクセス速度が評価され、コンシューマおよびエンタープライズ市場で広く採用されるようになりました。今日、SSDは、MacBook、Macデスクトップ、Windows PC、ノートPC、ゲームシステムなどの日常的なデバイスの主要なストレージ媒体となっています。

機械コンポーネント (プラッター、回転ディスク、読み取り/書き込みヘッドなど) を備えた磁気ストレージを使用する HDD やディスケットドライブとは異なり、SSD はデータを電子的に保管するために NAND フラッシュメモリーを使用します。この方法は物理的な遅延を排除し、より高速なデータアクセスを実現します。

より詳しく知りたい方は、「ハードディスク・ドライブ（HDD）とソリッドステート・ドライブ（SSD）の違いとは」をご覧ください。

SSDのメモリー・チップはブロック単位で編成されており、ブロックには、個々のメモリー・ビットを保管するセル（ページまたはセクターと呼ばれることもあります）が含まれています。SSDはウェア・レベリングを使用して書き込みをセル間で均等に分散し、ドライブの寿命を延ばします。

SSDには、デバイスの物理的なサイズ、構成、配置を指す複数のフォーム・ファクターがあります。2.5 インチフォーマットはデスクトップやノートPCで最も一般的ですが、M.2 ドライブはシステムボードに直接接続されるため、よりコンパクトな設計になります。

Mordor Intelligenceリサーチの調査によると、SSD市場は2025年に613億米ドルに達しました。さらに、年平均成長率16.16%で成長し、2030年までに1,296億2,000万米ドルに達すると予想されています。 2

人工知能（AI）インフラの需要、クラウド・プロバイダーのデータセンターの拡大、さらにハードディスク・ドライブからソリッド・ステート・ストレージ・ソリューションへの継続的な移行が、この成長を後押しする要素となっています。