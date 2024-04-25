SSDとNVMeの違いとは

NVMe（Non-Volatile Memory Express）は、フラッシュ・ストレージやSSD向けに設計されたデータ転送プロトコルです。これは、当時業界標準であったSATAおよびSerial Attached SCSI（SAS）プロトコルの代替として2011年に導入され、以前のプロトコルよりも優れたスループットを実現しています。NVMeは、ストレージとテクノロジーが向上しただけでなく、モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、機械学習（ML）など、同時期に開発が進められていた重要なテクノロジーの発展にも貢献しました。

2011年以来、NVMeテクノロジーは、高帯域幅と超高速データ転送速度によって定評があります。並列処理とポーリングができるようにNVMeドライバーが改善されたため、NVMe SSDは応答時間と書き込み速度を最適化し、遅延を低減してCPUのボトルネックを回避できます。さらに、NVMeテクノロジーはエンタープライズ・レベルでのインフラストラクチャーのフットプリントが小さく、一般的な小型コンピューター・システム・インターフェース（SCSI）よりも消費電力が少なくて済みます。

最高性能のNVMeドライブは3000メガバイト/秒（MB/秒）を超えることができ、新しいモデルの中には7500MB/秒に達するものもあります。NVMeは、その前身であるSerial Advanced Technology Attachment（SATA）とは異なり、高性能の不揮発性ストレージ・メディア用に設計されているため、困難でデータが豊富なコンピューティング環境に最適です。



NVMe SSDは、一度に数万の並列コマンド・キューを実行できます。これは、古い低速のSCSIプロトコルを使用し、単一のコマンド・キューしかデプロイできないドライブとは異なる重要な差別化要因の1つです。NVMe SSDなら、接続方法はプロトコルに依存しません。例えば、NVMe PCIeコネクターは、NVMeプロトコルを実行するPCIeリンクを介して単一のドライブにアクセスできます。