データ・ストレージ・ソリューションの世界では、3D NANDフラッシュ・メモリから構築されたソリッドステート・ドライブ（SSD）が紛れもないゲーム・チェンジャーとなっています。初期のSSDは、従来のハードディスク・ドライブ（HDD）と比較して、大規模なストレージとしては非常に高価でしたが、最新のSSDはより高速で、耐久性と信頼性に優れています。

すべてのSSDの中心となるのはフラッシュ・メモリー・セルです。最新のSSDは、3D NANDフラッシュ・テクノロジーを利用して、複数レイヤーのメモリー・セルを垂直にスタックします。

メモリー・セルを平面マトリクスに配置する旧式の2D NANDと比較して、フラッシュ・セルを垂直に積み重ねることにより、データ・ストレージの密度、容量、およびデータのビットあたりの総合的なコストが改善します。つまり、3D NANDはより多くのビットのデータを保管できるため、より優れています。

書き込み速度、耐久性、性能が向上したテラバイト単位のデータを保管できるようになったSSDは、ハイエンドの動画編集環境からプロフェッショナルなデータセンターまで、大規模なストレージのユースケースに適したソリューションです。

しかし、すべてのSDDが同じように作られているわけではありません。NANDフラッシュ・メモリー密度に基づいて分類されるSSDは、2D NANDフラッシュのみを使用するSSDであり、SLC（シングル・レベル・セル）ドライブとして知られています。その後のイノベーションにより3D NANDが登場し、MLC（マルチレベル・セル）、TLC（トリプル・レベル・セル）、QLC（クアッド・レベル・セル）ドライブが可能となり、状況に応じてビットあたりのコスト削減を拡大し、より優れた性能を実現しました。

QLCドライブとTLCドライブはいずれも、セル密度が比較的低いその他のドライブよりも低速ですが、Intel社やSamsung社などのメーカーは、DRAMやSLCキャッシングなどの技術を通じて最適化された性能を提供しています。