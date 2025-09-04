両者の間には類似点もありますが、ビジネス目的でそれぞれを評価する際には考慮すべき決定的な違いもあります。

エッジAIとは、スマートフォン、サーモスタット、ウェアラブル・ヘルス・モニターなどのエッジ・デバイスまたはモノのインターネット（IoT）デバイスでAIアルゴリズムとAIモデルを使用するプロセスを指します。エッジAIは、アプリケーションをデータ・ソースに近づける分散コンピューティングの一種であるエッジコンピューティングにちなんで名付けられました。

一方、クラウドAIは、クラウド・コンピューティング（インターネット経由の仮想コンピューティング・リソースへのオンデマンド・アクセス）に依存して機能するAIの一種です。

どちらのタイプも高度なデータ処理と分析をサポートしていますが、AIモデルを実行する方法やデータを保管・処理する場所が異なるため、用途とメリットは異なります。