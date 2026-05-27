分散システムは、集中型システムとは機能的に反対です。分散システムがデバイスの集合を使用してオペレーションを強化する場合、集中型システムは1台のメイン・サーバーに依存します。

集中型システムでは、1つの中央ノードがほとんどまたはすべてのオペレーションを調整します。通常、クライアントはそのノードにリクエストを送信し、ノードがその処理方法を決定します。この動的性により、権限が1か所にまとめられ、システムが理解しやすくなります。

ただし、単一ノードは単一障害点を意味します。集中型システムでは、中央サーバーがダウンすると、システム全体が利用できなくなるため、高可用性が重要な状況では、集中化は重大な問題を引き起こす可能性があります。

集中型システムは多くの場合、垂直方向に拡張します。ITチームがメイン・サーバーを改善したい場合、プロセッサ、メモリー、またはストレージを増やして改善します。残念ながら、垂直スケーリングは長期的に持続可能な方法ではありません。時間が経つにつれて、ハードウェアの要求が過剰になり、高価になりすぎます。

そのため、集中型システムは、超高レジリエンスよりもアーキテクチャーの簡素化と一元的な監視が重要な状況に最適です。集中管理は、1つの機関が厳密な管理を必要とする小規模なコンピューター・ネットワーク、内部ビジネス・システム、ファイル・サーバー、クライアント・サーバー・アプリケーションによく使用されます。

分散システムでは、完全に制御できる単一のマシンは存在しません。複数のノードが連携し、各ノードがワークロードの一部を処理したり、データの一部を保存したりできます。この構造は本質的により柔軟ですが、ノード間の調整が必要です。

分散システムは、1つのノードに障害が発生しても他のノードが動作し続けることができるため、耐障害性が高くなります。分散システムでも障害が発生する可能性はありますが、集中型システムよりも正常に劣化する傾向があります。

分散システムは水平スケーリングに依存しており、システムは参考情報の増加に対応するためにマシンを追加します。

そのため、多数のユーザー、大規模なデータ・セット、または地理的な分散が1つの中央マシンを非現実的なものにする状況では、分散環境が好まれることが多いです。分散システムは、高い可用性と拡張性を必要とするWebサービス、クラウド・プラットフォーム、ブロックチェーン・ネットワーク、大規模サービスでは一般的です。