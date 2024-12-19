CaaS（Compute as a Service）は、組織がオンデマンドでクラウドリソースを選択できる従量課金制のビジネス モデルです。CaaSは、クラウド・インフラストラクチャーを基盤とすることで、ツールやコンピューティング・リソースがデータを処理し、アプリを実行できるようにします。
CaaS サービスは、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス (IaaS)と呼ばれることもあります。
まず、用語を明確にしましょう。特に、CaaS は IaaS と呼ばれることが多く、Compute as a Service はcontainers as a Serviceと同じ頭字語を共有しているため、混乱が生じる可能性があります。
CaaSとIaaSはどちらも見込み客がリソースをリクエストしてプロビジョニングできるものですが、CaaSという用語は、このサービスが提供できる処理能力や柔軟性を重視するために使われることが多いです。IaaSは、基盤となるインフラストラクチャー全体を把握するためによく使用されます。
「コンピュート」とは、プログラムの実行に必要なさまざまなコンポーネントすべてを網羅する総称です。これには、処理能力、メモリ、ネットワーク機能、さまざまなストレージリソースが含まれます。
コンピューティング・サービスについて議論する際には、よく次の項目が話題になります。
CaaS (Compute as a Service) は、コンピューターが仮想環境を作成できるようにする仮想化の概念を大いに活用しています。仮想化テクノロジーにより、組織はコスト効率よく柔軟にコンピューティング能力にアクセスできるようになるため、そうでなければ必要となる可能性のある多額のインフラストラクチャ投資が不要になります。
クラウド・プロバイダーの役割は、CaaSのオペレーションの中心です。必要なコンピューティング能力の提供、メモリの管理、その他の主要なサービスの提供を行うのがクラウド・プロバイダーです。
このレンタル契約におけるユーザーの役割は大幅にシンプルです。サインアップして、サービスを利用し、仮想サーバー、処理能力、ストレージなどのリソースに対してオンデマンドで料金を支払うだけです。ユーザーにとって最も明らかなメリットは、CaaSの利用が可能な限り費用対効果の高い方法で適切に管理されていることを知っているため、利便性と安心感が増すことです。
CaaS は、次の 3 つのステップに従って機能します。
どのような組織がCaaSのオペレーションから最大のユーティリティーを得る可能性が高いかを正確に分析すると、同じテーマのバリエーションであるいくつかの特性に遭遇する可能性が高くなります。CaaSから最大のメリットを引き出す絶好の機会には、次のような組織が含まれます。
これらすべての条件を掛け合わせると、より複合的なポートフォリオが見えてきます。ほとんどの組織と同様に、混在する状況を乗り越えている企業が示されます。組織は「大企業」の問題を抱えているのに十分な健全性を持っていますが、それらのニーズにフルオンかつフルコミットメントで対処できる予算や人員が不足している可能性があります。
社内では、ITスタッフが会社と知的資産を安全に保つという課題に十分に取り組んでいないのではないかという疑いがあるかもしれません。さらに、企業は大規模な投資は回避したいと考えていますが、それでも瞬時の処理ニーズに合わせて完璧なオーケストレーションで迅速にスケールアップまたはスケールダウンできる大規模システムの俊敏性を求めており、必要としています。
結論として、CaaSの利用に最適と考えられる企業は、予算が限られているものの、より充実した組織が享受する処理上の利点を必要としている企業だということです。
CaaS（Compute as a Service）は、利便性、柔軟性、手頃な価格を好む現代の消費者の使用パターンに完全にチューニングされた概念です。現在、米国の自動車所有量の約20%を占めているカーリースについて考えてみましょう。 1 CaaSユーザーも同様に、機器の購入にかかる多額の投資コストを回避しようとしています。
また、サービス契約の一部として長期契約を強制しないという事実を宣伝している携帯電話プランの多さについて考えてみましょう。CaaSも同様にソリューション化されていないアプローチを反映しており、必要なものだけを必要な期間だけ使用できます。
CaaS を使用すると、これらの主なメリットが得られます。
多くの場合、企業にとってコストの考慮が最優先されます。こうした理由から、多くの組織にとってCaaSは、潜在顧客にとって理にかなった費用対効果の高い選択肢であると考えられます。これらの企業は高価な設備の購入を回避しているだけでなく、そのような設備のメンテナンスに関連する将来の費用（多額の費用になる可能性があります）も節約しています。このような企業は、関連する人件費も節約します。
多くの組織は、必要なサービスを継続的に予測する必要があるという、推測ゲームを継続的に行っています。その後、実際に企業がプロビジョニングされたものよりも多いまたは少ないものを必要としていたことを知ることができます。CaaSは、企業がサービスのオーバープロビジョニングを防ぐのに役立ち、必要なものを確実に入手できるようにします。また、ビジネスが実際に変化した場合でも、CaaSは必要に応じて簡単に方向転換できる柔軟性を備えています。
すべての管理責任をオンプレミスの運用からクラウド・コンピューティング・サービス・プロバイダーが提供するマネージド・サービスに移行することで得られるCaaSの利用の利便性は、多くの場合、かなりのコストと、注目に値する潜在的なリスクをいくつか伴います。
CaaS指向のアプローチは多くの組織にとって理にかなっていますが、CaaS指向のアプローチを選択する企業は、そのプロセスを管理したときのように、プロセスを管理したり柔軟性を十分に維持できないことを認識する必要があります。たとえば、特定の用途に合わせてカスタマイズする方法や構成オプションが少なく、使用しているインフラストラクチャーに対するユーザーの制御が難しくなります。
有料サブスクリプションを利用したことがある人はよく知っているように、特別料金やその他の料金について常に考慮しなければならないのは、サブスクリプションの前に行うことです。CaaSも例外ではありません。企業は、今後のサービスニーズに関する独自の料金体系に基づいて、このサービスにサインアップします。しかし、企業の使用量が予測制限を超えた場合、使用量の急増に対して、厳しい超過ペナルティが課される場合があります。
CaaSにおけるすべては、サービス・プロバイダーのサイト上でオンラインで行われます。したがって、ユーザーは実行可能なインターネット接続を維持する必要があります。さらに、ユーザーはそのプロバイダーに影響するレイテンシーの問題を経験する可能性があります。同様に、プロバイダーで障害や技術的な問題が発生した場合、ユーザーもサービスの中断を経験する可能性が高くなります。どちらの場合も、ユーザーが企業データにアクセスしようとする際に問題や遅延が発生する可能性があります。
企業がデータをリモートサーバーに保管するときは常に、脆弱性が増大するリスクがあります。複数の注目を集めたセキュリティー侵害は、サービスプロバイダーがセキュリティ対策を強化し、信頼できる環境を構築しようと努力しているかもしれないが、それによってサイバー脅威から免れることはできないことを示しています。一部のハッカーは、特に大規模で信頼できるサービス・プロバイダーを標的にし、その犯罪によって悪名が高まることも一因です。
CaaSは利便性がすべてです。別のクラウド・プロバイダーに切り替えるのは簡単だと思うかもしれませんが、必ずしもそうではありません。データ資産をあるプラットフォームから別のプラットフォームに移動すると、データ転送で問題が発生することがよくあります。これにより、ユーザーが事実上1つのプロバイダーに閉じ込められる、ベンダー・ロックイン状態を引き起こす可能性があります。個人情報を扱うさまざまな業界には、データ管理に影響を与えるコンプライアンスの問題が存在します。このような企業では、パブリック クラウドが提供する以上のセキュリティが必要になる可能性があります。
ビジネスストラテジーとして CaaS を採用する理由は数多くあります。企業が CaaS を採用する最も一般的な理由をいくつか示します。
多くの企業がこの分野で取り組んでおり、それぞれがCaaSに対する独自の取り組みを提供しています。
AIをビジネスに活用する準備はよろしいですか？IBM CloudとRed Hatによって、AIのカスタマイズ、デプロイ、拡張がどのように容易になるのかご覧ください。オールインワンセッションで実現します。Webセミナーに参加して、AI成功へのプロセスを構築しましょう。
このIDCレポートでは、企業が最も困難なクラウド移行の課題にどのように取り組んでいるか、そして何が機能しているかを示しています。
2024年Magic Quadrant for CDBMSの詳細をご覧いただき、ハイパフォーマンスでハイブリッド対応のデータ・エコシステムを強化しているベンダーをご確認ください。
IBM Watson Discovery、watsonx Assistant、watsonx.aiをIBM Cloudに適用することで、この教育工学企業は顧客の学習体験を強化しただけでなく、ビジネス上の大きなメリットも達成しました。
クラウドへの移行を効率化するように設計されたIBMクラウド移行ソリューションをご覧ください。効率性、拡張性、革新性を促進するさまざまな移行タイプ、戦略、メリットについて学びます。
IBMのパブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドの各ソリューションの主な違いについて説明します。柔軟性、セキュリティー、拡張性を強化するために、ビジネス・ニーズに最適なクラウド・モデルを理解します。
無料のIBM Cloudアカウントを作成して、IBM Watson APIを含む40以上の常時無料の製品にアクセスしましょう。
IBM Cloudは、規制の多い業種・業務向けに設計されたエンタープライズ・クラウド・プラットフォームであり、オープンでAI対応のセキュアなハイブリッド・ソリューションです。
IBMのクラウド・コンサルティング・サービスで新しい機能にアクセスし、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略や専門家とのパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。
IBMの安全でスケーラブルなプラットフォームは、AIとハイブリッドクラウドの可能性を解き放ちます。IBMのAI対応ソリューションをお試しいただくか、無料アカウントを作成して常時無料の製品とサービスをご利用ください。