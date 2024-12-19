どのような組織がCaaSのオペレーションから最大のユーティリティーを得る可能性が高いかを正確に分析すると、同じテーマのバリエーションであるいくつかの特性に遭遇する可能性が高くなります。CaaSから最大のメリットを引き出す絶好の機会には、次のような組織が含まれます。

多額のインフラストラクチャー・コストへの投資を望まない

ハードウェア・インフラストラクチャーの管理に関連する余分な人件費を回避したいと考えている

自社のオンライン企業セキュリティを守れる状況にない

ピーク使用期間に対応するために拡張性の迅速な変更が必要

コンピューティングパワーに対する需要レベルの変化を体験

これらすべての条件を掛け合わせると、より複合的なポートフォリオが見えてきます。ほとんどの組織と同様に、混在する状況を乗り越えている企業が示されます。組織は「大企業」の問題を抱えているのに十分な健全性を持っていますが、それらのニーズにフルオンかつフルコミットメントで対処できる予算や人員が不足している可能性があります。

社内では、ITスタッフが会社と知的資産を安全に保つという課題に十分に取り組んでいないのではないかという疑いがあるかもしれません。さらに、企業は大規模な投資は回避したいと考えていますが、それでも瞬時の処理ニーズに合わせて完璧なオーケストレーションで迅速にスケールアップまたはスケールダウンできる大規模システムの俊敏性を求めており、必要としています。

結論として、CaaSの利用に最適と考えられる企業は、予算が限られているものの、より充実した組織が享受する処理上の利点を必要としている企業だということです。