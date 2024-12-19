CaaS（サービスとしてのコンピュート）とは

コンピュート・アズ・ア・サービス（CaaS）とは何か？

CaaS（Compute as a Service）は、組織がオンデマンドでクラウドリソースを選択できる従量課金制のビジネス モデルです。CaaSは、クラウド・インフラストラクチャーを基盤とすることで、ツールやコンピューティング・リソースがデータを処理し、アプリを実行できるようにします。

CaaS サービスは、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス (IaaS)と呼ばれることもあります。

まず、用語を明確にしましょう。特に、CaaS は IaaS と呼ばれることが多く、Compute as a Service はcontainers as a Serviceと同じ頭字語を共有しているため、混乱が生じる可能性があります。

CaaSとIaaSはどちらも見込み客がリソースをリクエストしてプロビジョニングできるものですが、CaaSという用語は、このサービスが提供できる処理能力や柔軟性を重視するために使われることが多いです。IaaSは、基盤となるインフラストラクチャー全体を把握するためによく使用されます。

「コンピュート」とは、プログラムの実行に必要なさまざまなコンポーネントすべてを網羅する総称です。これには、処理能力、メモリ、ネットワーク機能、さまざまなストレージリソースが含まれます。

コンピューティング・サービスについて議論する際には、よく次の項目が話題になります。

  • コンテナ: コンテナは、コンピューティング サービスで使用されるコンピューティング リソースの一種です。
  • 仮想マシン:仮想マシン (VM)は、物理コンピューターを模倣し、ユーザーがプライベート環境内でプログラムやオペレーティング システムを実行できるようにするソフトウェアの一種です。

サービスとしてのコンピュート（CaaS）はどのように機能するのか？

CaaS (Compute as a Service) は、コンピューターが仮想環境を作成できるようにする仮想化の概念を大いに活用しています。仮想化テクノロジーにより、組織はコスト効率よく柔軟にコンピューティング能力にアクセスできるようになるため、そうでなければ必要となる可能性のある多額のインフラストラクチャ投資が不要になります。

クラウド・プロバイダーの役割は、CaaSのオペレーションの中心です。必要なコンピューティング能力の提供、メモリの管理、その他の主要なサービスの提供を行うのがクラウド・プロバイダーです。

このレンタル契約におけるユーザーの役割は大幅にシンプルです。サインアップして、サービスを利用し、仮想サーバー、処理能力、ストレージなどのリソースに対してオンデマンドで料金を支払うだけです。ユーザーにとって最も明らかなメリットは、CaaSの利用が可能な限り費用対効果の高い方法で適切に管理されていることを知っているため、利便性と安心感が増すことです。

CaaS は、次の 3 つのステップに従って機能します。

  1. リクエストが作成され、入力される：ユーザーは、コマンド・ライン・インターフェース（CLI）にテキスト・コマンドを入力することで、クラウド・プロバイダーのインターフェースでリクエストのプロセスを開始します。ここで、定義された量のコンピュートパワーにアクセスするためのリクエストが行われます。CaaS はドメイン ネーム システム (DNS) を使用するため、複雑な IP アドレスを覚えていなくても、クラウド・サービスに簡単にアクセスできます。
  2. リソースの割り当て: クラウド・プロバイダーはリクエストを受け取ると、その資産の供給を利用して、 ソリッドステート・ドライブ (SSD) の使用によって強化される CPU コア、RAM、ストレージなどの必要な仮想化リソースを移行することで応答します。コンテナ レジストリは、コンテナ イメージのストレージおよび配布ハブとして機能し、CaaS でアプリをデプロイするための重要な要素です。
  3. 機能の起動： ユーザーはネットワーク接続によって、ユーザーの目的のために割り当てられた仮想マシンに接続できます。ユーザーは、アプリ間の橋渡しとして機能するアプリケーション・プログラミング・インターフェース (API)を活用して、さまざまなアプリケーションを実行できるようになりました。さらに、バックエンドを運用することで、ユーザーはアプリのサーバー側管理をクラウドに引き渡すことができます。
CaaSに最適な企業はどこですか?

どのような組織がCaaSのオペレーションから最大のユーティリティーを得る可能性が高いかを正確に分析すると、同じテーマのバリエーションであるいくつかの特性に遭遇する可能性が高くなります。CaaSから最大のメリットを引き出す絶好の機会には、次のような組織が含まれます。

  • 多額のインフラストラクチャー・コストへの投資を望まない
  • ハードウェア・インフラストラクチャーの管理に関連する余分な人件費を回避したいと考えている
  • 自社のオンライン企業セキュリティを守れる状況にない
  • ピーク使用期間に対応するために拡張性の迅速な変更が必要
  • コンピューティングパワーに対する需要レベルの変化を体験

これらすべての条件を掛け合わせると、より複合的なポートフォリオが見えてきます。ほとんどの組織と同様に、混在する状況を乗り越えている企業が示されます。組織は「大企業」の問題を抱えているのに十分な健全性を持っていますが、それらのニーズにフルオンかつフルコミットメントで対処できる予算や人員が不足している可能性があります。

社内では、ITスタッフが会社と知的資産を安全に保つという課題に十分に取り組んでいないのではないかという疑いがあるかもしれません。さらに、企業は大規模な投資は回避したいと考えていますが、それでも瞬時の処理ニーズに合わせて完璧なオーケストレーションで迅速にスケールアップまたはスケールダウンできる大規模システムの俊敏性を求めており、必要としています。

結論として、CaaSの利用に最適と考えられる企業は、予算が限られているものの、より充実した組織が享受する処理上の利点を必要としている企業だということです。

CaaSのメリット

CaaS（Compute as a Service）は、利便性、柔軟性、手頃な価格を好む現代の消費者の使用パターンに完全にチューニングされた概念です。現在、米国の自動車所有量の約20%を占めているカーリースについて考えてみましょう。 1 CaaSユーザーも同様に、機器の購入にかかる多額の投資コストを回避しようとしています。

また、サービス契約の一部として長期契約を強制しないという事実を宣伝している携帯電話プランの多さについて考えてみましょう。CaaSも同様にソリューション化されていないアプローチを反映しており、必要なものだけを必要な期間だけ使用できます。

CaaS を使用すると、これらの主なメリットが得られます。

投資が少ない

多くの場合、企業にとってコストの考慮が最優先されます。こうした理由から、多くの組織にとってCaaSは、潜在顧客にとって理にかなった費用対効果の高い選択肢であると考えられます。これらの企業は高価な設備の購入を回避しているだけでなく、そのような設備のメンテナンスに関連する将来の費用（多額の費用になる可能性があります）も節約しています。このような企業は、関連する人件費も節約します。

セキュリティーの強化

CaaS は、集中型プラットフォームと、 自動化 によって実現されるアクセス制御、データ 暗号化 、侵入検知、パッチ適用などの高度なセキュリティ プロトコルを提供します。CaaS は、セキュリティー体制 を強化したいものの、そのような活動に多くの会社のエネルギーを投入するためのリソースと人材が不足している企業に適しています。CaaS は脆弱性を制限し、データ損失を防ぐのに役立ちます。

完全にスケーラブル

多くの組織は、必要なサービスを継続的に予測する必要があるという、推測ゲームを継続的に行っています。その後、実際に企業がプロビジョニングされたものよりも多いまたは少ないものを必要としていたことを知ることができます。CaaSは、企業がサービスのオーバープロビジョニングを防ぐのに役立ち、必要なものを確実に入手できるようにします。また、ビジネスが実際に変化した場合でも、CaaSは必要に応じて簡単に方向転換できる柔軟性を備えています。

CaaSのデメリット

すべての管理責任をオンプレミスの運用からクラウド・コンピューティング・サービス・プロバイダーが提供するマネージド・サービスに移行することで得られるCaaSの利用の利便性は、多くの場合、かなりのコストと、注目に値する潜在的なリスクをいくつか伴います。

プロバイダーへの依存

CaaS指向のアプローチは多くの組織にとって理にかなっていますが、CaaS指向のアプローチを選択する企業は、そのプロセスを管理したときのように、プロセスを管理したり柔軟性を十分に維持できないことを認識する必要があります。たとえば、特定の用途に合わせてカスタマイズする方法や構成オプションが少なく、使用しているインフラストラクチャーに対するユーザーの制御が難しくなります。

使用罰則の強制

有料サブスクリプションを利用したことがある人はよく知っているように、特別料金やその他の料金について常に考慮しなければならないのは、サブスクリプションの前に行うことです。CaaSも例外ではありません。企業は、今後のサービスニーズに関する独自の料金体系に基づいて、このサービスにサインアップします。しかし、企業の使用量が予測制限を超えた場合、使用量の急増に対して、厳しい超過ペナルティが課される場合があります。

インターネットだけに依存している

CaaSにおけるすべては、サービス・プロバイダーのサイト上でオンラインで行われます。したがって、ユーザーは実行可能なインターネット接続を維持する必要があります。さらに、ユーザーはそのプロバイダーに影響するレイテンシーの問題を経験する可能性があります。同様に、プロバイダーで障害や技術的な問題が発生した場合、ユーザーもサービスの中断を経験する可能性が高くなります。どちらの場合も、ユーザーが企業データにアクセスしようとする際に問題や遅延が発生する可能性があります。

潜在的なセキュリティの危険にさらされる

企業がデータをリモートサーバーに保管するときは常に、脆弱性が増大するリスクがあります。複数の注目を集めたセキュリティー侵害は、サービスプロバイダーがセキュリティ対策を強化し、信頼できる環境を構築しようと努力しているかもしれないが、それによってサイバー脅威から免れることはできないことを示しています。一部のハッカーは、特に大規模で信頼できるサービス・プロバイダーを標的にし、その犯罪によって悪名が高まることも一因です。

互換性とコンプライアンス

CaaSは利便性がすべてです。別のクラウド・プロバイダーに切り替えるのは簡単だと思うかもしれませんが、必ずしもそうではありません。データ資産をあるプラットフォームから別のプラットフォームに移動すると、データ転送で問題が発生することがよくあります。これにより、ユーザーが事実上1つのプロバイダーに閉じ込められる、ベンダー・ロックイン状態を引き起こす可能性があります。個人情報を扱うさまざまな業界には、データ管理に影響を与えるコンプライアンスの問題が存在します。このような企業では、パブリック クラウドが提供する以上のセキュリティが必要になる可能性があります。

CaaSユースケース

ビジネスストラテジーとして CaaS を採用する理由は数多くあります。企業が CaaS を採用する最も一般的な理由をいくつか示します。

  • DevOpsのサポート： CaaSは、開発プロセスをサポートする場合に最大のメリットをもたらします。CaaSを使用すると、ユーザーは開発やテストのために仮想環境を迅速かつ簡単に立ち上げることができます。CaaS を通じて提供される開発者ツールのおかげで、アイデアはDevOpsプロセスを経て迅速に進み、Web アプリケーションとして実現することができます。
  • ビッグデータ分析: 組織がCaaSについて高く評価している点は、オンライン・コンピューティング・リソースを活用して、生産的な洞察を収集することを期待して大規模なデータセットを処理するのを支援できることです。データ分析ツールは、ビッグデータ分析をより管理しやすい資産に分割するのに役立ちます。
  • 災害復旧: CaaS の主な用途は、災害復旧が必要になった場合に備えてクラウド内に安全にバックアップ システムを保管できるようにすることです。これを確立すれば、障害が発生したシステムをバックアップ システムに簡単に置き換えることができ、通常のワークフローの中断を回避できます。
  • HPC サポート: CaaS は、高可用性の相当な処理能力を必要とするものの、企業が複雑なシミュレーションや集中的なデータ ワークロードを実行できる高性能コンピューティング (HPC) などの強力なコンピュータ リソースを有効にできます。
  • 機械学習: CaaS によって実現される強力な計算能力により、機械学習アプリケーションは複雑な機械学習モデルを適切にサポートできます。クラウド・プラットフォームでは、機械学習ツール、テンプレート、チュートリアルに簡単にアクセスできます。
  • 拡張可能なサービス:企業は、ホリデー セール期間など、コンピューター需要がピークになる期間を経験しますが、CaaS を使用すると、トラフィックの急増に耐えられるようにサービスをスケールアップし、ピーク期間の終了後にサービスをスケールダウンするための高速負荷分散を実行できます。
  • ウェブサイトのホスティング： クラウド・インフラストラクチャー上でウェブサイトをホストしたい組織も、CaaSの一般的なユースケースです。これにより、ウェブサイトのトラフィックに基づいて簡単なスケーリングが可能になります。
  • IoTサポート:現在、世界にはIoT（モノのインターネット）機能が強化されたデバイスが溢れています。IoT（モノのインターネット）デバイスはCaaSを利用して、デバイスのローカル・コンピューティング能力に負担をかけることなく、重いデータの処理を実行できます。
  • コスト管理: CaaS の最も一般的なユースケースは、クラウド・コストの最適化です。CaaSの料金体系（つまり、使用したコンピューティング・リソースのみに対応する料金）は、多額のハードウェア費用の支払いを避けたいと考えている幅広い企業にとって魅力的です。

主要なCaaSプロバイダー

多くの企業がこの分野で取り組んでおり、それぞれがCaaSに対する独自の取り組みを提供しています。

  • AWSコンピュート・サービス： Amazon Web Servicesは、ユーザーに複数のクラウド・サービスを提供するために、さまざまな目的に関連した独自のサービスを維持しています。たとえば、Amazon Elastic Container Service (ECS) はDockerエンジンを使用してKubernetes機能を模倣しますが、Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) は移植性をサポートし、ユーザーがオンプレミスのデータセンター経由で Kubernetes クラスターを実行できるようにするマネージド Kubernetes ソリューションを提供します。
  • Microsoft Windows： Microsoft Windowsは長年にわたり、Windows as a Service（WaaS）という名称で独自のCaaSバージョンを提供してきました。クラウドベースのサブスクリプション・モデルを使用することで、ユーザーは強力なWindows OSと関連アップデートにアクセスできます。Microsoft社もMicrosoft Azureのユーザーに同様のサービスを提供しています。
  • VMware: VMwareは、多数のコンピューティング リソース、Web サービス、ストレージ サービス (その多くは CaaS) を提供するクラウド・プロバイダーです。たとえば、VMware クラウド・サービスは複数のインフラストラクチャーで使用できます。

