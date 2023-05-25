経営幹部から実務担当者まで、IT専門家であれば、あなたのITオペレーション（ITOps）がプレッシャーにさらされていることはご存知でしょう。支出や業務効率を最適化し、新しく革新的なテクノロジーを導入する責任があります。しかし、使用しているツールの影響で速度が低下していませんか。
調査会社Gartnerによる造語で、AIOpsはITオペレーションのための人工知能です。アプリケーションは、AI機能（自然言語処理や機械学習モデルなど）を応用して、ワークフローを自動化・効率化することです。
このブログ記事では、データ駆動型の自動化とAIOpsのメリットという観点から、従来のIT運用上の問題を検証していきます。これは、最適でないアプリケーションの性能や顧客体験の低下などの重要な問題に対処し、MTTRなどのメトリクスを向上させ、ITチームのスキルの問題に対処してレジリエンスを高める強力な方法です。
AI搭載のソリューションが、ITスタッフが「修正プログラム」アプローチから、より予測的で積極的なアプローチへと移行するのに役立つ方法をご紹介します。このアプローチは、動的な課題に対処し、より迅速に問題の修復を提供し、組織にメリットをもたらします。デジタル・トランスフォーメーションの実現を支援します。
クラウド・サービス、マイクロサービス、コンテナ、ハイブリッドクラウド環境の増加により、従来のITオペレーション・チームは、これらの複雑な環境内の潜在的な問題を監視・管理するのに苦労しています。その結果、盲点、誤報、問題の特定と解決の遅れが生じます。そして毎秒が重要です。最近のIDC社の調査済みでは、収益を生み出す生産サービスが影響を受けた場合、１時間のダウンタイムが発生すると、平均で250Kドル以上のコストがかかることが判明しています。
AIOpsを使用すると、すべてのアプリケーションの利害関係者にほぼリアルタイムのデータ粒度と濃度を提供するオブザーバビリティー・ツールのメリットがあります。可視性、コミュニケーション、透明性が向上すれば、チームはより迅速で迅速な方法で問題を特定できるようになります。例えば、Enento Group社は、既存のオンプレミス・システムをモダナイズする際、すべてのアプリケーションを一箇所で監視するためにオブザーバビリティーを利用しました。このアプローチにより、SLAを満たし、99.99％の可用性を達成することができました。
今日の複雑で多様なネットワークも、AIOpsやリアルタイムの性能監視のメリットを受けています。BT Business社では、新たなレベルの可視性を実現し、監視システムの80％が統合されました。これにより、統合が簡素化され、ソフトウェア・ライセンス・コストが大幅に削減されました。
平均して、企業はハイブリッドクラウド環境全体で1,000以上のアプリケーションを使用しています。データがあふれていますが、エンタープライズ・データの3分の1未満しか使われていません。従来のITインフラストラクチャーではすべての情報の分析に追いつかないため、改善とイノベーションの機会を理解することが不可能ではないにせよ、困難になっています。
AIOpsのメリットは、複数のIT環境からの運用データを相関させながら、ITノイズをカットするツールがあることです。つまり、異常検知の利用、根本原因分析の実行、解決策の提案を、人よりも迅速かつ正確に行うことができます。ITチームは修正から導入に移行し、より大きな価値をビジネスにもたらすことができます。例えば、ExaVaultは、アプリケーションのパフォーマンス問題を即座に可視化するためにオブザーバビリティー・ソリューションを選択し、その結果、MTTRを56.6％短縮しました。
多くの場合、アプリケーションを管理するための従来のITOpsアプローチは、パフォーマンス・リスクを回避するためにクラウドに過剰に支出することです。2022年にクラウドへの支出の32％が無駄になったと組織が言うのも無理はありません。しかし最近では、1ペニーが重要であり、この無駄な支出には環境への影響も含まれています。
AIOpsのメリットは、重要な意思決定に人間の介入ではなくソフトウェアを使用することで、クラウド・コストを最適化できることです。アプリケーションは、必要なときに必要とする正確な参考情報を継続的かつ自動的に取得します。例えば、Providence社はわずか10カ月で、ワークロードの大部分をAzureに安全に移行し、最適化によって200万米ドル以上のコスト削減を達成し、アプリケーションの性能を確保しました。
データセンターは、世界の電力使用量の1～1.5％を占めています。先ほど述べたように、ITチームがアプリケーションの性能リスクを軽減するために参考情報を過剰に割り当てることは珍しいことではありません。しかし、従来のアプローチではビジネス・コストと環境コストの両方がかさむことになります。また、企業のESGに対する真剣な取り組みの度合いをお客様は注視しています。Nielsen社によると、ミレニアル世代の75％が環境に優しい製品を優先するよう購買習慣を変えると考えられています。
持続可能性に関して言えば、AIOpsツールはFinOpsクラウド財務管理規律を実装し、クラウドとデータセンター環境を自動的に最適化することを可能にします。その結果、エネルギー使用量が削減され、アイドル状態の機械によって発生する廃棄物が削減されます。例えば、AIOpsへの移行以降、BlueIT社はクライアントの環境全体で廃棄物を削減しました。あるお客様は、人工知能を活用したリソースの推奨を実行した結果、メモリーとCPUの過剰割り振りを10％削減することに成功しました。
適切なITスタッフの発見、維持、トレーニングは最大の関心事です。オートメーションと新しいテクノロジーのおかげで、2025年までに全従業員の50％がスキルアップまたは再教育が必要になると推定されています。従来のITOpsは、個人、人間の介入、手作業（バグの追跡など）や、過去にうまくいったことについての組織的な知識に依存しすぎています。
AIOpsのメリットは、継続的に学習するツールを使用できるため、退職しても知識が失われることがないことです。AI搭載のプロアクティブなインシデント管理は、誤検知を特定し、最も緊急性の高いアラートに優先順位を付けるのに役立ちます。そのため、ITチームは、潜在的な問題が速度低下や停止、顧客体験の低下につながる前に、対処できるようになります。
例えば、Electrolux社は、平均検知時間（MTTD）の短縮によりIT問題解決を3週間からわずか1時間に短縮し、修復タスクを自動化することで年間1,000時間以上を節約しました。
システムの複雑さが次に進むにつれても、ITの課題（そして直面するプレッシャー）は減少しません。しかしAIOpsソリューション（およびそれに伴うAIOpsのメリット）を活用してITオペレーションをレベルアップすることで人工知能を活用したオートメーションにより数秒で対応できるITを構築できます。これにより、ダウンタイムを短縮してアプリケーションの性能を向上させオペレーション・コストを削減しデジタル・トランスフォーメーションで成功を高めることができます。
IBM AIOpsソリューションについて紹介します。また、AIとITが、ITリーダーが卓越したビジネス・パフォーマンスを推進するために必要なデータ駆動型の洞察をどのように提供するかをご覧ください。
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデル・ファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。