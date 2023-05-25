経営幹部から実務担当者まで、IT専門家であれば、あなたのITオペレーション（ITOps）がプレッシャーにさらされていることはご存知でしょう。支出や業務効率を最適化し、新しく革新的なテクノロジーを導入する責任があります。しかし、使用しているツールの影響で速度が低下していませんか。

調査会社Gartnerによる造語で、AIOpsはITオペレーションのための人工知能です。アプリケーションは、AI機能（自然言語処理や機械学習モデルなど）を応用して、ワークフローを自動化・効率化することです。

このブログ記事では、データ駆動型の自動化とAIOpsのメリットという観点から、従来のIT運用上の問題を検証していきます。これは、最適でないアプリケーションの性能や顧客体験の低下などの重要な問題に対処し、MTTRなどのメトリクスを向上させ、ITチームのスキルの問題に対処してレジリエンスを高める強力な方法です。

AI搭載のソリューションが、ITスタッフが「修正プログラム」アプローチから、より予測的で積極的なアプローチへと移行するのに役立つ方法をご紹介します。このアプローチは、動的な課題に対処し、より迅速に問題の修復を提供し、組織にメリットをもたらします。デジタル・トランスフォーメーションの実現を支援します。