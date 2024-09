Che cos'è il monitoraggio dei siti Web?

Il monitoraggio delle prestazioni Web produce diverse metriche, utilizzate dalle organizzazioni per valutare le prestazioni dei propri siti Web e per ottimizzare la propria presenza online. Le interruzioni del normale servizio del sito Web possono essere correlate a un incidente: un problema isolato, che in genere ha una soluzione semplice, o a un problema più grave, spesso associato a incidenti ricorrenti.



In entrambi i casi, un'organizzazione ha bisogno delle informazioni giuste e degli strumenti giusti per identificare la causa principale. Con queste informazioni, i team DevOps possono trovare soluzioni per i problemi e modi per prevenirli in futuro.