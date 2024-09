Che cos'è lo storage su cloud privato?

Sempre più aziende offrono soluzioni basate sullo storage su cloud privato:

Amazon Simple Storage Service (S3): Amazon offre servizi di storage su cloud privato tramite la sua celebre linea Amazon Web Services (AWS), principalmente in due dei suoi prodotti. S3 presenta una certa scalabilità e fornisce uno storage di base, a basso costo, basato sulla stessa infrastruttura utilizzata nei servizi online di Amazon.

Amazon offre servizi di storage su cloud privato tramite la sua celebre linea Amazon Web Services (AWS), principalmente in due dei suoi prodotti. S3 presenta una certa scalabilità e fornisce uno storage di base, a basso costo, basato sulla stessa infrastruttura utilizzata nei servizi online di Amazon. Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC): un altro prodotto AWS, Amazon VPC, offre il controllo completo delle reti virtuali. Include disposizioni per stabilire la connettività, il posizionamento delle risorse e la sicurezza ed è configurato all'interno di una console di servizio AWS.

un altro prodotto AWS, Amazon VPC, offre il controllo completo delle reti virtuali. Include disposizioni per stabilire la connettività, il posizionamento delle risorse e la sicurezza ed è configurato all'interno di una console di servizio AWS. Microsoft Azure: Microsoft Azure supporta lo storage su cloud privato direttamente con Microsoft Azure Private Cloud. Con questa soluzione, gli utenti possono configurare il proprio cloud privato e utilizzare una piattaforma informatica Microsoft, il tutto progettato espressamente per le organizzazioni che necessitano del controllo totale delle proprie risorse e dei propri dati.

Microsoft Azure supporta lo storage su cloud privato direttamente con Microsoft Azure Private Cloud. Con questa soluzione, gli utenti possono configurare il proprio cloud privato e utilizzare una piattaforma informatica Microsoft, il tutto progettato espressamente per le organizzazioni che necessitano del controllo totale delle proprie risorse e dei propri dati. Nextcloud: Nextcloud è cresciuto dal suo lancio nel 2016. Offre soluzioni di storage su cloud privato ospitate autonomamente, con varianti per aziende, fornitori di servizi, istruzione e settore pubblico. Nextcloud afferma di avere la soluzione cloud privata in self hosting più implementata al servizio del settore pubblico e dei governi.

Ricordiamo che questo è tutt'altro che un elenco completo. Attualmente, molti CSP offrono alcuni servizi che completano la funzionalità di storage su cloud privato. Tuttavia, sebbene questi servizi possano essere utilizzati per scopi di storage su cloud privato, devono soddisfare la definizione completa del termine (ad esempio: lo storage si trova on-premise? Ai servizi accede un singolo cliente?)

Ad esempio, molte aziende utilizzano Dropbox come se fosse uno storage su cloud privato, ma il servizio non può essere in hosting in loco perché si tratta di una piattaforma e non di una struttura di storage, che ha, tra l'altro, milioni di utenti. Tutti gli utenti possono accedere a Dropbox privatamente, ma ciò non significa che si tratti di uno spazio di storage su cloud privato.

Analogamente, pochi dubiterebbero della preminenza di Apple tra i produttori, soprattutto nel settore dell'elettronica. A dire il vero, milioni e milioni di utenti si affidano ad Apple iOS per eseguire diversi dispositivi Mac. Tuttavia, il suo prodotto principale nel campo dello storage è Apple iCloud Drive, che può essere descritto come un browser altamente privatizzato che consente di visualizzare file e condividerli facilmente. Tuttavia, i file devono prima essere archiviati su iCloud e non su un server privato.

(Obiezioni simili hanno impedito di considerare Android, Google Drive, Linux e Mega, sebbene ognuno di essi offra servizi che in qualche modo imitano quelli forniti dal storage su cloud privato).