Che cos'è la location intelligence?

I dati geospaziali descrivono oggetti, eventi o altre funzioni sulla o vicino alla superficie terrestre in un dato punto o periodo di tempo. Per essere più specifici, i dati geospaziali combinano informazioni sulla posizione (coordinate) e informazioni sugli attributi (caratteristiche dell'oggetto, evento o fenomeno) con informazioni temporali (il tempo o la durata della vita in cui esistono la posizione e gli attributi). Ad esempio, ogni volta che qualcuno controlla il proprio smartphone per trovare un "posto per il brunch vicino a me", si affida ai dati geospaziali per ottenere la risposta.

I set di dati geospaziali sono di grandi dimensioni e possono includere informazioni demografiche provenienti da censimenti e da fonti di dati tecnologici come satelliti, LiDAR, telefoni cellulari e altro ancora. I set di dati geospaziali hanno due tipi principali di dati: vettoriali e raster. I dati raster sono costituiti da griglie o celle di pixel con informazioni spaziali associate a ciascuna cella, come l'altitudine o la temperatura. I dati vettoriali sono la rappresentazione di un elemento geospaziale attraverso le sue coordinate x e y.