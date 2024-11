I veicoli autonomi (AV) sono auto e camion a guida autonoma che utilizzano l'edge computing per aiutare i sistemi di navigazione a raccogliere e interpretare il flusso infinito di dati forniti da vari input di sensori (come radar, LiDAR e telecamere del traffico). E poiché le situazioni del traffico cambiano di momento in momento, è importante che il sistema di navigazione sia in grado di interpretare e agire su questi dati in tempo reale.

Il Dipartimento dell'Energia definisce gli AV come veicoli dotati della tecnologia in grado di far funzionare un veicolo senza il controllo diretto del conducente. Ora, ci sono almeno 25 case automobilistiche diverse che hanno già iniziato una qualche forma di implementazione degli AV. Il gruppo comprende produttori leader del settore come BMW, Ford, Mercedes-Benz Group AG, Tesla e Cadillac.

Adesso siamo entrati nella fase di implementazione in cui i produttori stanno testando i loro prototipi. Sono numerosi gli aspetti che rendono questa fase dello sviluppo particolarmente delicata.

Anzitutto, i veicoli autonomi sono stati e vengono testati in condizioni di traffico reali, dove le circostanze di guida possono cambiare quasi istantaneamente. E ora, mentre le case automobilistiche stanno incorporando una tecnologia che sicuramente farà in modo che alcuni conducenti prestino meno attenzione alla guida, stanno anche cercando di aggiungere delle funzioni per assicurarsi che i conducenti di AV non si distraggano troppo.

Ad esempio, il sistema Mercedes Drive Pilot mantiene una telecamera del cruscotto puntata sul viso del guidatore. Quindi, se è vero che il conducente può divertirsi con un vero e proprio videogioco sul cruscotto, è anche vero che, se la telecamera rileva il sedile vuoto o una qualsiasi incapacità (a causa di un sonno accidentale), il sistema si spegne. Questo sistema è in fase di test come programma di avvio in Nevada, dove tali auto possono essere guidate, ma solo a velocità inferiori a circa 65 km all'ora.

Un altro punto importante da considerare è la spinosa questione della gestione del traffico. L'edge computing risolve i problemi di gestione del traffico elaborando localmente i dati raccolti agli incroci di traffico. Questa funzionalità presenta diversi benefici, come una maggiore sicurezza per i pedoni, migliori condizioni del traffico e un coordinamento più fluido del percorso per i veicoli di emergenza.

L'edge computing supporta anche il "platooning" dei convogli di camion, in cui un operatore umano può guidare un camion principale mentre i camion dietro di esso rimangono connessi in una catena a margherita virtuale e in completa sincronia tramite il controllo dei segnali radio

Oltre a essere in grado di seguire i percorsi, i veicoli autonomi devono essere addestrati a condividere la strada e compensare momentaneamente i problemi di guida da parte di conducenti umani e di altri veicoli autonomi. Inoltre, va notato che questa tecnologia comporta altri costi infrastrutturali, come la spesa per l'adeguamento delle funzionalità del traffico con dispositivi edge come i sensori IoT per comunicare istantaneamente con gli AV in transito e aggiornarli in base ai cambiamenti dei modelli di traffico, gli aggiornamenti dei lavori o gli avvisi meteorologici.