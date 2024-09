Che cos'è una rete edge?

Prima di procedere, è importante chiarire cosa intendiamo per "dispositivi edge". Il termine è essenziale per la comprensione delle reti edge, ma deve essere visto nel contesto specifico utilizzato, perché la frase racchiude diversi significati.

In un certo senso, può riferirsi a dispositivi che fungono da punto di ingresso in reti diverse, fungendo da gateway da una rete all'altra. I router sono un esempio importante di dispositivi edge, così come gli switch di routing e i dispositivi che offrono l'accesso a SD-WAN (software-defined wide area network). In alcuni casi, un firewall può essere utilizzato per lo stesso scopo di effettuare un bridge tra reti. Analogamente, i server edge sono un'altra forma di dispositivo edge e forniscono anche un mezzo per accedere a un'altra rete.

Ma questa è solo una delle sue interpretazioni. Il termine riguarda anche i dispositivi di edge computing generalmente classificati sotto la designazione Internet of Things (IoT), concepita per raccogliere e trasmettere i dati in modalità wireless. I dispositivi IoT includono vari tipi di attuatori, elettrodomestici e sensori e sono ampiamente utilizzati sia dai consumatori che dai diversi settori.

È stato previsto che entro il 2030 ci saranno quasi 30 miliardi di dispositivi IoT (link esterno a ibm.com) in uso in tutto il mondo. Considerando che la proiezione rappresenta un guadagno di quasi 13 miliardi di dispositivi rispetto ai livelli del 2024, è ovvio che il numero di dispositivi IoT in uso aumenterà in modo sostanziale e affidabile man mano che la tecnologia continua a essere integrata in un numero sempre maggiore di famiglie e fabbriche a livello globale.

Per entrambi i mercati, i dispositivi IoT assumono molte forme. Il mercato consumer comprende dispositivi IoT diversi come i dispositivi per la casa intelligente (ad esempio, frigoriferi, apparecchi di illuminazione, termostati e controlli di sicurezza domestica), terminali di pagamento avanzati e persino tecnologia indossabile.

Sul fronte industriale, i dispositivi IoT rafforzano i processi della supply chain monitorando costantemente variabili come i percorsi assegnati (e le eventuali complicazioni del traffico), il peso dei carichi spediti e le temperature richieste dai container. I dispositivi IoT industriali aiutano anche in altri processi aziendali chiave, come il monitoraggio degli asset, la Predictive Maintenance and Quality e le misure di sicurezza del controllo qualità. Inoltre, le app e i dispositivi IoT industriali consentono attività all'avanguardia, come la consegna di merci basata su droni.