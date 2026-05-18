Cos'è l'analisi della varianza?

L'analisi della varianza, nota anche come analisi del flusso, confronta due punti dei dati finanziari. L'obiettivo è prendere i costi reali e quantificare eventuali deviazioni dalle proiezioni iniziali. Le informazioni ottenute da un'analisi della varianza aiutano i leader finanziari e i loro team a comprendere l'attività aziendale rispetto alle previsioni finanziarie consolidate. Questo processo può aiutare a guidare decisioni informate e aiutare le organizzazioni a costruire pratiche di budgeting più flessibili e pianificazione finanziaria integrata .

L'analisi della varianza rientra nel più ampio campo della pianificazione e analisi finanziaria (FP&A). Il processo si sta evolvendo anche man mano che la previsione basata sull'AI e l'analisi finanziaria diventano la norma.

L'AI nell'FP&A sta reinventando il processo di pianificazione, budgeting e previsione , guidando i team finanziari a condurre analisi automatiche della varianza. Il software di previsione finanziaria utilizza le funzionalità di AI attraverso integrazione, analisi dei dati e modellazione predittiva, dando ai team finanziari gli strumenti per ottenere insight e migliorare la precisione.