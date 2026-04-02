Il settore finanziario nel suo complesso sta attraversando una vera e propria rivoluzione e sta costringendo i team di pianificazione e analisi finanziaria (FP&A) a ripensare il processo di rendicontazione finanziaria.

Usare l'AI per la rendicontazione finanziaria non è più un suggerimento. È un imperativo per le aziende che cercano di stare al passo con la concorrenza. Uno studio di KPMG ha rilevato che quasi il 72% delle aziende intervistate sta sperimentando o utilizzando l'AI nella rendicontazione finanziaria, e prevede che questa percentuale salirà al 99% nel prossimo anno.

La rendicontazione finanziaria è un compito monotono per i team finanziari, che richiede loro di occuparsi dei documenti della Security and Exchange Commission (SEC), della modifica dei requisiti normativi e della rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG). La raccolta dei dati finanziari per ciascuna di queste pratiche è dispendiosa in termini di tempo e denaro. È qui che entra in AI per il settore finanziario: accelerare la rendicontazione finanziaria, affinare gli insight e rafforzare il processo decisionale.