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Intelligenza artificiale Operazioni di business

AI nella rendicontazione finanziaria

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Pubblicato il 2 aprile 2026

Definizione di AI nella rendicontazione finanziaria

L'intelligenza artificiale (AI) nella rendicontazione finanziaria prevede l'uso di strumenti di AI e automazione per semplificare i compiti e i workflow di rendicontazione.

Il settore finanziario nel suo complesso sta attraversando una vera e propria rivoluzione e sta costringendo i team di pianificazione e analisi finanziaria (FP&A) a ripensare il processo di rendicontazione finanziaria.

Usare l'AI per la rendicontazione finanziaria non è più un suggerimento. È un imperativo per le aziende che cercano di stare al passo con la concorrenza. Uno studio di KPMG ha rilevato che quasi il 72% delle aziende intervistate sta sperimentando o utilizzando l'AI nella rendicontazione finanziaria, e prevede che questa percentuale salirà al 99% nel prossimo anno.

La rendicontazione finanziaria è un compito monotono per i team finanziari, che richiede loro di occuparsi dei documenti della Security and Exchange Commission (SEC), della modifica dei requisiti normativi e della rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG). La raccolta dei dati finanziari per ciascuna di queste pratiche è dispendiosa in termini di tempo e denaro. È qui che entra in AI per il settore finanziario: accelerare la rendicontazione finanziaria, affinare gli insight e rafforzare il processo decisionale.

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Come viene utilizzata l'AI nella rendicontazione finanziaria?

L'AI viene utilizzata nel reporting finanziario al di là dell'automazione dei compiti e dei casi d'uso della raccolta dati. Tecnologie come AI generativa e analytics predittiva vengono utilizzate per creare previsioni basate sull'AI e report personalizzati, adattati alle esigenze specifiche di ciascun stakeholder.

Alcuni dei principali modi in cui l'AI viene utilizzata nella rendicontazione finanziaria:

  • Automazione: l'applicazione di strumenti di automazione della rendicontazione finanziaria consente ai team finanziari di impostare regole e automatizzare processi che possono essere eseguiti in tempo reale. Le moderne soluzioni di pianificazione basato sull'AI possono integrarsi con i fogli di calcolo e sistemi esistenti, incluso il software di pianificazione delle risorse aziendali (ERP). Le automazioni risultanti possono ridurre i costi operativi e ridistribuire la forza lavoro per la Strategia e l'analisi finanziaria.
  • Audit: l'implementazione della tecnologia di AI per gli audit può aiutare i team finanziari nell'analisi dei dati e nella gestione della qualità. I processi di audit possono essere tediosi, poiché gli analisti devono esaminare grandi volumi di dati e mantenere tracce di audit. In questo processo, gli strumenti di AI possono analizzare rapidamente grandi quantità di dati e scoprire insight che l'analisi tradizionale potrebbe perdere.
  • Conformità: l'aggiunta di funzionalità di gen AI alle funzioni finanziarie è particolarmente vantaggiosa per la compliance. Gli istituti finanziari devono navigare in un contesto normativo complesso, tra cui la legge antiriciclaggio (AMLA) e il Bank Secrecy Act (BSA). L'AI generativa, e in particolare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), possono automatizzare i processi di conformità e rilevare le disparità.
  • Analisi dei dati: l'analisi predittiva e il machine learning (ML) stanno trasformando il modo in cui le organizzazioni analizzano i set di dati e individuano le tendenze. I modelli AI possono gestire l'estrazione e la convalida dei dati, analizzare i modelli e prendere decisioni basate sui dati, tutto in tempo reale. Queste capacità rendono i team finanziari più efficienti, rilevando schemi insoliti nei dati molto prima che si presenti un problema, portando a una maggiore integrità e proattività dei dati.
  • Prevenzione delle frodi: utilizzare l'AI per la rendicontazione finanziaria aiuta le organizzazioni a creare solide pratiche di gestione del rischio e prevenzione personalizzata delle frodi. Gli strumenti di machine learning monitorano i dati di un'organizzazione in tempo reale, e uno strumento adeguatamente addestrato può riconoscere potenziali violazioni di sicurezza o fornire avvisi anticipati quando viene rilevata una frode.
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Passaggi per implementare l'AI nella rendicontazione finanziaria

L'implementazione dell'AI nella finanza è un processo iterativo che richiederà ottimizzazione e collaborazione all'interno dell'organizzazione. Il processo di implementazione dell'AI nella relazione finanziaria varierà a seconda delle dimensioni dell'organizzazione e del settore. Tuttavia, per iniziare, è possibile seguire una serie standard di passaggi.

1. Valutare i processi attuali

Prima di introdurre l'AI nell'organizzazione, i leader finanziari devono valutare quanto sia importante la tecnologia per l'azienda o per la funzione di reporting finanziario. Esaminare i processi finanziari attuali e individuare le aree del ruolo di reporting finanziario che potrebbero essere automatizzate o migliorate.

Consulta i leader finanziari e gli stakeholder in tutta l'organizzazione per capire in che modo vedono l'azienda migliorare ed evolversi grazie alle funzionalità di AI.

2. Scegliere gli strumenti AI giusti

Gli strumenti di AI per i servizi finanziari non sono uguali per tutti. Richiedono ai team finanziari di riflettere a fondo sugli obiettivi aziendali che vogliono raggiungere con la tecnologia.

Lo strumento AI scelto deve essere allineato con le esigenze di rendicontazione. Ad esempio, un'organizzazione potrebbe considerare l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per analizzare grandi set di dati o l'analytics predittiva per la previsione finanziaria.

L'agentic AI è un'altra opzione tecnologica che le organizzazioni potrebbero considerare per ottenere insight predittivi più avanzati e intuitivi.

3. Garantire una buona qualità dei dati e una buona governance

I risultati positivi degli strumenti di AI derivano da dati solidi e accurati alla base.

I sistemi AI ricevono dati storici su conti economici, rendiconti dei flussi di cassa, bilanci e altre informazioni finanziarie provenienti dall'interno dell'organizzazione. Le organizzazioni devono fornire agli strumenti di AI dati di alta qualità e stabilire politiche di governance per garantire accuratezza e uso etico.

4. Addestrare i dipendenti e trovare supporto

I dirigenti e i manager dei team finanziari devono preparare adeguatamente il personale per l'implementazione delle funzionalità di AI. La tecnologia può essere travolgente, ed è per questo che i leader dovrebbero aiutare i dipendenti a capire come gli strumenti di AI possono migliorare il processo decisionale e l'accuratezza dei loro risultati.        

L'implementazione può richiedere anche il miglioramento delle competenze dei dipendenti, a seconda del software o degli strumenti da implementare. Il sistema di AI non è pensato per sostituire il giudizio umano e dovrebbe essere comunicato come un miglioramento dei workflow esistenti.

5. Monitorare e valutare

"Imposta e dimenticatene" non è la mentalità giusta per gli strumenti di AI. I team finanziari devono monitorare continuamente e aggiornare regolarmente gli strumenti per riflettere i cambiamenti dell'azienda, sia interni che esterni.

Se gli obiettivi aziendali cambiano e le metriche finanziarie chiave si modificano, è fondamentale aggiornare e valutare gli strumenti di AI, per garantire che continuino ad avere un impatto positivo sull'organizzazione.

Vantaggi dell'AI nella rendicontazione finanziaria

Le aziende che implementano AI nei loro processi di rendicontazione finanziaria potranno godere di numerosi benefici, tra cui i seguenti.

Prevedere tendenze e impatti

La rendicontazione finanziaria basata sull'AI analizza transazioni storiche, segnali di mercato e dati operativi per modellare i probabili risultati. Disponendo di un dashboard centrale che monitora i dati in tempo reale, i team finanziari possono prevedere ricavi, spese e flussi di cassa con maggiore sicurezza.

Gli strumenti di AI aiutano i leader finanziari a comprendere i driver che guidano il cambiamento: cosa sposta i risultati e perché. La tecnologia testa scenari, evidenzia le sensibilità e quantifica i potenziali impatti per il dipartimento finanziario e altre unità di business.

A lungo termine, gli strumenti di AI possono migliorare i cicli di pianificazione, allineare gli stakeholder e ridurre la possibilità di sorprese.

Fornire informazioni sui rischi

Monitorando continuamente transazioni, controlli e segnali esterni, gli strumenti di AI forniscono insight sul rischio e aiutano a mitigare potenziali problemi.

Gli strumenti di AI aiutano i team finanziari a dare priorità agli avvisi in base alla gravità e al potenziale impatto, riducendo il rumore e concentrando l'attenzione sulle questioni più importanti. Grazie alla maggiore visibilità, le organizzazioni possono rafforzare la governance e ridurre l'esposizione prima che i problemi si aggravino e si ripercuotano sui bilanci.

Aumentare l'accuratezza dei dati

Gli strumenti di AI eliminano la necessità di inserire manualmente i dati, facendo risparmiare tempo e denaro ai team finanziari.

Gli strumenti possono anche setacciare dati strutturati e non strutturati per creare una visione d'insieme dei dati in tutta l'impresa. Gli algoritmi di machine learning (ML) apprendono dai dati storici e rilevano anomalie e incongruenze in tempo reale, aiutando a mitigare i problemi prima che si verifichino.

Separatamente, gli strumenti AI automatizzano la riconciliazione dei conti, confrontando istantaneamente le transazioni con i registri aziendali, facendo emergere le discrepanze immediatamente, anziché dopo diversi mesi.

Promuovere decisioni basate sui dati

Gli strumenti di AI sono alimentati dai dati e guidano decisioni basate su fatti e metriche chiave.

Gli strumenti di AI possono unificare le fonti di dati e fornire analisi tempestive e rilevanti ai team finanziari. La tecnologia AI pulisce, classifica e arricchisce i dati in modo che i team finanziari lavorino su una base coerente. Dashboard interattivi e riepiloghi in linguaggio naturale rendono gli insight accessibili anche a stakeholder e dipendenti non tecnici.

I team finanziari possono collaborare attorno a una singola versione delle informazioni, riducendo i dibattiti e accelerando le approvazioni. Questo approccio porta a una maggiore trasparenza tra le funzioni e a un maggiore allineamento con la strategia.

Best practice per l'implementazione dell'AI nella rendicontazione finanziaria

Implementare l'AI nella rendicontazione finanziaria può essere scoraggiante, e ci sono molti fattori da considerare. Queste sono alcune delle best practice che le aziende devono prendere in considerazione quando implementano l'AI nella loro funzione di rendicontazione finanziaria.

Crea un framework di AI

  • Inizia definendo l'ambito di utilizzo dell'AI all'interno della funzione di rendicontazione finanziaria.
  • Stabilire strutture di governance fin dall'inizio dell'implementazione per chiarire chi possiede le decisioni sull'AI e chi ha la supervisione.
  • Definisci gli standard dei dati e i requisiti di qualità che il sistema AI deve soddisfare.
  • Stabilisci benchmark di prestazioni misurabili per confrontare con gli output dell'AI.
  • Definisci una cadenza di recensioni per valutare e aggiornare il framework man mano che la tecnologia si evolve.

Integra formazione e abilitazione AI

  • Valuta le attuali lacune di competenze all'interno del team finanziario prima di introdurre strumenti di AI.
  • Sviluppa una formazione specifica per ruoli in modo che analisti, manager e dirigenti comprendano come gli strumenti di AI influenzeranno il loro ruolo.
  • Utilizza dati finanziari reali per creare opportunità di apprendimento pratico dell'AI per i dipendenti in un contesto controllato.
  • Crea un hub interno di risorse dove i team possano accedere a guide, aggiornamenti e best practice.
  • Designa leader AI all'interno del dipartimento finanziario per supportare l'apprendimento tra pari.

Promuovi l'importanza di un uso etico dell'AI

  • Definisci cosa significa AI responsabile per la tua organizzazione nel contesto della rendicontazione finanziaria in termini di equità, trasparenza e responsabilità.
  • Richiedi l'approvazione definitiva e la recensione da parte dei dipendenti umani su tutti gli output finanziari generati dall'AI.
  • Stabilisci protocolli per identificare e modificare il bias dell'AI nei modelli dati.
  • Allinea le politiche di utilizzo dell'AI con le normative e i requisiti di conformità esistenti.
  • Crea un protocollo semplice per segnalare preoccupazioni etiche o errori del modello.

Crea best practice per l'adozione dell'AI

  • Inizia in piccolo con un programma pilota su una funzione di reporting contenuta prima di scalare.
  • Documenta le lezioni apprese dalla fase pilota iniziale e utilizzale per affinare la roadmap dell'adozione.
  • Stabilisci KPI per stabilire una base di riferimento per misurare come gli strumenti di AI influenzano il team.
  • Sviluppa strategie di gestione del cambiamento per affrontare la resistenza dei dipendenti e incoraggiare l'adozione dell'AI.
  • Rivedi regolarmente le best practice man mano che la tecnologia AI si evolve e le esigenze aziendali cambiano.

In che modo l'AI sta rimodellando la rendicontazione finanziaria

La tecnologia AI non è più una considerazione futura per i team finanziari: è una realtà operativa. Le organizzazioni di tutti i settori stanno accelerando l'adozione dell'AI e la rendicontazione finanziaria è una delle funzioni che risente maggiormente del cambiamento.

Gli strumenti basati sull'AI stanno andando ben oltre l'automazione delle attività. Analizzano interi set di dati, unificano i team FP&A e ottimizzano pianificazione, budget e previsione. Il risultato è una funzione di rendicontazione più veloce, più accurata e meglio posizionata per informare il processo decisionale in tempo reale.

Tuttavia, la trasformazione comporta sfide reali. La qualità dei dati, gli ostacoli di integrazione e la conformità normativa riguardo ai report generati dall'AI restano ostacoli significativi. L'eccessiva dipendenza dagli output dell'AI senza una revisione umana sufficiente è anche una preoccupazione crescente per i leader finanziari. Ecco perché la governance è importante fin dall'inizio. Le organizzazioni che mettono in atto barriere e protocolli per l'uso dell'AI saranno meglio attrezzate per scalare in modo responsabile.

I leader finanziari devono sottolineare che i professionisti non vengono sostituiti da questi strumenti: vengono riposizionati per concentrarsi su interpretazione, strategia e supervisione. I team finanziari che abbracciano questo cambiamento ora e costruiscono solide fondamenta saranno meglio posizionati per guidare nell'evoluzione delle funzionalità dell'AI.

Autori

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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