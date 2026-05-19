Cos'è lo sviluppo basato sulle specifiche?

Per quanto tempo e debito tecnico lo sviluppo basato sulle specifiche possano fare risparmiare, è anche importante ricordare che è possibile dedicare troppo tempo all'over-engineering. Se si passano tre settimane a discutere il nome di una singola chiave JSON o di specifici endpoint API per una funzionalità che potrebbe essere eliminata tra un mese, si vanifica lo scopo dello sviluppo basato sulle specifiche.

Non bisogna concentrarsi troppo sulla modellazione di ogni possibile scenario futuro, preferendo invece specifiche leggere e in continua evoluzione rispetto a specifiche esaustive e "definitive". Il consiglio è quello di scrivere ciò che serve per andare avanti, convalidarlo rapidamente nel codice e iterarlo man mano che la realtà cambia. Un principio generale è che il costo di affinare la specifica dovrebbe essere sempre inferiore al costo di correggere incomprensioni nell'implementazione. Quando questo equilibrio si inverte, è il momento di smettere di perfezionare e iniziare a sviluppare.