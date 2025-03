Che cos'è l'AI senziente?

Alcuni esperti si riferiscono alle AI come a pappagalli stocastici4 che "cuciono a casaccio insieme sequenze di forme linguistiche che hanno osservato nei propri vasti dati di addestramento, in base a informazioni probabilistiche su come si combinano, ma senza alcun riferimento al significato".

Il problema è che gli esseri umani hanno questo desiderio innato di connessione, che li spinge ad antropomorfizzare5 gli oggetti e a proiettare su di essi sentimenti e personalità, perché questo ne facilita il legame sociale.

Come hanno detto i ricercatori in merito al documento sul pappagallo stocastico: "Dobbiamo tenere conto del fatto che la nostra percezione del testo in linguaggio naturale, indipendentemente da come è stato generato, è mediata dalla nostra competenza linguistica e dalla nostra predisposizione a interpretare gli atti comunicativi come se trasmettessero un significato e un'intenzione coerenti, indipendentemente dal fatto che lo facciano o meno".

Questo è il motivo per cui alcune persone potrebbero prendere per buono quello che dice l'AI, anche se sanno che queste tecnologie non possono effettivamente percepire o comprendere il mondo al di là di quello che è disponibile attraverso i suoi dati di addestramento.

Dal momento che i chatbot di AI sono in grado di condurre conversazioni coerenti e di trasmettere sentimenti, le persone possono interpretarli come significativi e spesso dimenticano che i modelli LLM, tra le altre macchine umanoidi, sono "programmati per essere credibili", secondo Scientific American6. Ogni caratteristica, che si tratti delle parole che dice o del modo in cui tenta di emulare le espressioni umane, rientra in questa progettazione.

L'AI crea un'illusione di presenza, eseguendo i movimenti della comunicazione da uomo a uomo, slegata dall'esperienza fisica della presenza.

"Tutte le sensazioni, fame, dolore, rabbia, amore, sono il risultato di stati fisiologici che un modello LLM semplicemente non ha", hanno scritto Fei-Fei Li e John Etchemendy, co-fondatori dell'Institute for Human-Centered Artificial Intelligence della Stanford University. Quindi, anche se un chatbot di AI viene spinto a dire che ha fame, in realtà non può essere affamato perché non ha uno stomaco.