OpenShift e Kubernetes a confronto: qual è la differenza?

OpenShift e Kubernetes sono le più utilizzate opzioni software di orchestrazione dei container disponibili oggi. Diamo un'occhiata alle due soluzioni e alle loro similitudini e differenze.
Red Hat OpenShift è una piattaforma container open source che funziona sul sistema operativo Red Hat Enterprise Linux e Kubernetes. Il prodotto viene generalmente definito "Platform as a Service" (PaaS) perché combina una serie di servizi all'interno della piattaforma per le aziende. Ciò include la piattaforma Kubernetes e le immagini dei container Docker. Include anche caratteristiche aggiuntive esclusive della piattaforma OpenShift.
Anche Kubernetes è una piattaforma di orchestrazione di container open source. Consente agli sviluppatori di controllare, gestire e mantenere più facilmente i workload di elaborazione del software per una migliore distribuzione e scalabilità.
Per approfondire Kubernetes, guarda il nostro video "Informazioni su Kubernetes":
La caratteristica di differenziazione principale tra le due piattaforme è che la piattaforma container OpenShift include la piattaforma e le caratteristiche di Kubernetes (oltre alle caratteristiche di Docker). Ma Kubernetes non include i servizi OpenShift ed è un'opzione autonoma, con una propria dashboard Kubernetes unica.
Inoltre, sebbene entrambi siano programmi open source, OpenShift è un servizio di piattaforma a pagamento di Red Hat, mentre il codice open source di Kubernetes è un servizio gratuito che può essere scaricato da GitHub.
Potrebbe esserci un po' di confusione su questa differenza, quindi è utile capire che i provider Kubernetes-as-a-Service (KaaS) offrono servizi di implementazione e servizi Kubernetes gestiti a pagamento di livello aziendale. Questi provider offrono comunemente servizi di integrazione gestita con provider di cloud come IBM, Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure.
È inoltre utile avere una conoscenza di base di come si è sviluppata la tecnologia di orchestrazione dei container e della sua situazione attuale.
Il software container non è una novità. È in uso dagli anni '70, quando le macchine virtuali (VM) hanno sostituito l'elaborazione mainframe con una condivisione avanzata delle risorse multisistema su una macchina (o "nodo"). Gli sviluppatori hanno potuto installare più sistemi operativi virtuali su un unico computer. Gli sviluppatori hanno utilizzato la segmentazione delle macchine virtuali, che ha consentito a più utenti di accedere e condividere le risorse. Ha inoltre consentito agli sviluppatori di testare ed eseguire applicazioni in un ambiente isolato. L'isolamento delle applicazioni da altri processi ha permesso loro di funzionare contemporaneamente con meno interferenze o interruzioni dei servizi.
Negli ultimi due decenni, è emersa la tecnologia dei cluster di container per la conservazione dello spazio e il bilanciamento del carico. Esso è diventato il software di progettazione dei container leader per il bilanciamento sicuro dei carichi delle applicazioni, delle velocità e della parità tra gli ambienti.
Nel 2013, Docker ha lanciato un software open source basato su GUI che ha ulteriormente migliorato la tecnologia dei container. Ha consentito agli utenti di creare e controllare meglio lo sviluppo delle applicazioni e ha fornito flussi di immagini. Poco dopo, Google ha fondato Kubernetes (noto anche come "kube" o "k8") nel 2014 con la containerizzazione del cluster Kubernetes, e che ora è gestito dalla Cloud Native Computing Foundation (CNCF) senza scopo di lucro della Linux Foundation.
Infine, nel 2011 è stata lanciata la piattaforma RedHat OpenShift sul sistema operativo Red Hat Enterprise Linux (RHEL), che negli ultimi 10 anni è diventata sempre più richiesta, poiché ha creato più servizi orientati al business.
Il software di orchestrazione dei container automatizza i container e consente agli sviluppatori di configurarli. È considerato portatile in quanto può essere creato e implementato in qualsiasi ambiente.
La tecnologia dei container funziona raggruppando il codice dell'applicazione, insieme alle sue librerie e ad altre informazioni necessarie, in un unico evento. Viene definita "singola unità" di applicazione in quanto include il codice più elementare orientato agli oggetti o ai processi. Questo consente alle applicazioni di funzionare meglio, sia on-premise che in qualsiasi ecosistema di sviluppatori. L'orchestrazione dei container in cluster è una forma ampiamente utilizzata di tecnologia software per container ed è così che è progettato Kubernetes.
La containerizzazione utilizza cluster di nodi (macchine reali o virtuali) che funzionano come un unico server affidabile. Ciò offre più spazio, isolamento delle applicazioni, bilanciamento del carico e velocità di elaborazione costantemente più elevate.
I cluster Kubernetes sono progettati in pod. Mantengono lo stesso numero di risorse e funzionano nella stessa rete. Si tratta di una struttura di elaborazione potente perché può essere replicata in modo che qualsiasi container all'interno di un pod possa funzionare come un altro, producendo aggiornamenti simultanei o bilanciando le responsabilità di elaborazione del carico.
Come funziona questa tecnologia per la tua azienda e le tue applicazioni software? In sintesi, è strutturata in modo che i pod possano essere replicati per supportare il bilanciamento del carico delle applicazioni e garantire che le applicazioni non subiscano errori. È un modo per eseguire il software in modo più efficiente e affidabile, indipendentemente dal fatto che venga eseguito su un computer desktop, un dispositivo mobile, una rete locale o sul cloud. Ti consente di far scalare il software più facilmente.
Per un'analisi più approfondita dell'orchestrazione dei container, guarda il nostro video "Container Orchestration Explained":
Nel complesso, sia Kubernetes che OpenShift forniscono un processo di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD) altamente funzionale. Tuttavia, scoprirai che alcune caratteristiche della pipeline CD potrebbero supportare meglio le tue esigenze aziendali.
Ora che hai capito come funziona l'orchestrazione dei container cluster, puoi comprendere meglio le funzionalità di Kubernetes e cosa offre alla tua azienda.
L'implementazione di Kubernetes e la distribuzione di Kubernetes per applicazioni software consentono alle aziende di creare, testare e distribuire applicazioni in modo più efficiente.
Le caratteristiche principali di Kubernetes includono quanto segue:
Potresti pensare a Kubernetes come l'opzione migliore per DevOps per configurare e personalizzare i modelli di applicazione con controlli più diretti da riga di comando. Per deploymentconfig e molti controller, come i controller di replica e namespace, Kubernetes potrebbe essere considerata un'opzione più completa.
OpenShift è una piattaforma di orchestrazione di container basata su cloud che funziona su Linux e include diverse caratteristiche aggiuntive e controlli di accesso, che alcune aziende potrebbero ritenere più importanti.
La piattaforma è progettata per supportare una migliore scalabilità ed efficienza per lo sviluppo basato su cloud su IBM, Amazon e altri servizi cloud.
Le caratteristiche principali di OpenShift sono le seguenti:
La piattaforma di OpenShift potrebbe essere un'opzione più attraente per le aziende che cercano un'automazione pronta all'uso e più funzionalità di conformità.
Fondamentalmente, sia Kubernetes che OpenShift possono essere distribuiti ed eseguiti su cloud pubblico e ambienti locali per consentire una migliore esperienza per l'utente finale. Ma le differenze fondamentali sono le considerazioni più importanti per le aziende.
Le applicazioni dei casi d'uso per entrambe le opzioni di orchestrazione dei container meritano un'analisi più approfondita del tipo di settore per cui ciascuna di esse è più adatta.
Le app ad alto utilizzo che necessitano di aggiornamenti regolari potrebbero rivolgersi a Kubernetes per il suo sistema di facile aggiornamento. Ad esempio, i giochi e gli spazi sociali possono utilizzare Kubernetes in modo più esteso.
D'altra parte, le app che richiedono una forte conformità, come le app sanitarie, di formazione o governative, possono richiedere un ambiente più sicuro e rigoroso. OpenShift è progettato per "una maggiore preparazione normativa" (link esterno a ibm.com) e soddisfa, ad esempio, le normative di conformità GDPR e HIPAA.
Per le nuove imprese, in particolare le piccole imprese, OpenShift potrebbe essere più interessante per il suo maggiore supporto, inclusa una più semplice distribuzione dei cluster CI/CD.
IBM offre sia Kubernetes che OpenShift come servizi distinti con IBM Cloud.
Infatti, “The Forrester Wave: Multi-cloud Container Development Platforms” ha nominato Red Hat OpenShift on IBM Cloud Service come leader per il terzo trimestre del 2020.
Inoltre, IBM è una soluzione Kubernetes certificata, in quanto fornitore certificato KCSP e membro del CNCF.
Può creare e implementare cluster di container OpenShift in qualsiasi ambiente con IBM Cloud Satellite. Le aziende possono anche utilizzare gli strumenti e le API di Red Hat OpenShift con opzioni cloud. IBM offre ogni forma di conformità (ad esempio, SOC1, 2; GDPR; FIPS 140-2 Level 4) e consente alle aziende di accedere a Jenkins come parte del catalogo OpenShift, nonché al supporto di esperti di prodotto.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud è una OpenShift Container Platform (OCP) completamente gestita.
Le soluzioni basate su container eseguono e scalano workload containerizzati con sicurezza, innovazione open source e implementazione rapida.
Sblocca nuove funzionalità e promuovi l'agilità aziendale con i servizi di consulenza cloud di IBM. Scopri come creare insieme soluzioni, accelerare la trasformazione digitale e ottimizzare le prestazioni attraverso strategie di hybrid cloud e partnership di esperti.
Inizia con una piattaforma Red Hat OpenShift completamente gestita o esplora la flessibilità dell'ecosistema Kubernetes di IBM Cloud. Accelera il processo di sviluppo e distribuzione con soluzioni scalabili e sicure, su misura per le tue esigenze.