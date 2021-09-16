OpenShift e Kubernetes a confronto: qual è la differenza?

È inoltre utile avere una conoscenza di base di come si è sviluppata la tecnologia di orchestrazione dei container e della sua situazione attuale.

Il software container non è una novità. È in uso dagli anni '70, quando le macchine virtuali (VM) hanno sostituito l'elaborazione mainframe con una condivisione avanzata delle risorse multisistema su una macchina (o "nodo"). Gli sviluppatori hanno potuto installare più sistemi operativi virtuali su un unico computer. Gli sviluppatori hanno utilizzato la segmentazione delle macchine virtuali, che ha consentito a più utenti di accedere e condividere le risorse. Ha inoltre consentito agli sviluppatori di testare ed eseguire applicazioni in un ambiente isolato. L'isolamento delle applicazioni da altri processi ha permesso loro di funzionare contemporaneamente con meno interferenze o interruzioni dei servizi.

Negli ultimi due decenni, è emersa la tecnologia dei cluster di container per la conservazione dello spazio e il bilanciamento del carico. Esso è diventato il software di progettazione dei container leader per il bilanciamento sicuro dei carichi delle applicazioni, delle velocità e della parità tra gli ambienti.

Nel 2013, Docker ha lanciato un software open source basato su GUI che ha ulteriormente migliorato la tecnologia dei container. Ha consentito agli utenti di creare e controllare meglio lo sviluppo delle applicazioni e ha fornito flussi di immagini. Poco dopo, Google ha fondato Kubernetes (noto anche come "kube" o "k8") nel 2014 con la containerizzazione del cluster Kubernetes, e che ora è gestito dalla Cloud Native Computing Foundation (CNCF) senza scopo di lucro della Linux Foundation.

Infine, nel 2011 è stata lanciata la piattaforma RedHat OpenShift sul sistema operativo Red Hat Enterprise Linux (RHEL), che negli ultimi 10 anni è diventata sempre più richiesta, poiché ha creato più servizi orientati al business.