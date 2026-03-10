Che cos'è la valutazione dei modelli?

Sempre più spesso, con la dipendenza delle aziende dai modelli AI, in gioco ci sono soldi reali. Nel febbraio 2021, i leader di Zillow hanno fatto una scommessa ambiziosa basata sui loro modelli di machine learning che prevedevano i valori delle case. Non solo effettuava queste stime, ma spesso Zillow acquistava direttamente le case il cui prezzo era stato stabilito dal suo modello, tramite un'attività collegata chiamata Zillow Offers.

Solo otto mesi dopo, Zillow ha chiuso Zillow Offers e ha effettuato una riduzione dell'inventario di 304 milioni di dollari. La causa, ha detto l'azienda, è stata l'acquisto di diverse case a prezzi superiori a quelli a cui riteneva di poterle vendere. Le azioni dell'azienda sono crollate e Zillow ha licenziato circa il 25% del personale.

La colpa? Il suo modello AI non era abbastanza accurato per resistere al mercato. Le sue previsioni e previsioni non corrispondevano ai valori effettivi delle case.1

Man mano che i modelli di ML si diffondono nell'assistenza sanitaria, nelle assunzioni e nella giustizia penale, il costo di una valutazione inadeguata può causare danni reali a persone reali. Nella data science e nei vari settori, ottenere metriche di valutazione dei modelli corrette è diventata una parte importante dell'implementazione responsabile dell'AI.