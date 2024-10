ESG non è più un concetto marginale, bensì una sigla familiare sia per le aziende che per gli investitori. I dati ESG vengono attualmente utilizzati per valutare la performance di un'azienda su specifici aspetti ESG. Ad esempio, le emissioni di carbonio per unità di fatturato vengono utilizzate per valutare l'impatto ambientale di un'azienda, mentre i tassi di turnover dei dipendenti sono utilizzati per valutare le sue pratiche lavorative.

Gli asset manager continuano a sviluppare una serie di strategie e metriche ESG per misurare l'impatto ambientale e sociale delle aziende. Alcune strategie si concentrano sull'esclusione di settori o organizzazioni che non soddisfano determinati criteri ESG. Altre si concentrano invece sulla selezione attiva di aziende con un forte profilo ESG.

Sono state promulgate nuove normative, come la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dell'Unione Europea, che impone alle aziende di riferire sull'impatto ambientale e sociale delle loro attività commerciali e sull'impatto sul business dei loro sforzi in ambito ESG. In Nord America, la Securities and Exchange Commission (SEC) sta valutando la possibilità di rendere obbligatoria la rendicontazione ESG per le società quotate, come già avviene in Canada, Brasile, India, Australia e Giappone.

Le valutazioni e gli indici ESG hanno acquisito più importanza negli ultimi anni. Morgan Stanley Capital International (MSCI), ad esempio, offre una serie di indici ESG che consentono agli investitori di monitorare le aziende in base alle loro prestazioni a livello di ESG. Questi indici sono diventati molto diffusi tra gli investitori che desiderano integrare i fattori ESG nei loro portfolio.

Mentre il mondo si trova ad affrontare crescenti sfide legate ai cambiamenti climatici e alle questioni sociali, le considerazioni in ambito ESG continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nel modo in cui le aziende e gli investitori operano e misurano le loro prestazioni.

