Che cos'è l'eBPF?

Poiché possono eseguire programmi in sandbox in contesti privilegiati, come un kernel del sistema operativo, gli eBPF possono espandere le funzioni del software esistente in fase di runtime senza modificare il codice sorgente o caricare moduli del kernel, né interrompere l'esecuzione complessiva del programma. Le tecnologie eBPF rappresentano un'evoluzione del Berkeley Packet Filter (BPF) originale, che forniva un modo semplice per selezionare e analizzare i pacchetti di rete in un programma di spazio utente. Ma oltre al filtro dei pacchetti, i programmi BPF non avevano la flessibilità per gestire attività più complesse all'interno del kernel.

Riconoscendo la necessità di una tecnologia più versatile, la community di Linux ha sviluppato eBPF, che si basava sulle funzionalità backend di BPF ma ne estendeva la programmabilità interna al kernel. La funzionalità avanzata dei programmi eBPF consente agli sviluppatori di implementare processi avanzati di filtraggio dei pacchetti, condurre analisi di fascia alta sulle prestazioni e installare firewall e protocolli di debug sia nei data center in loco che negli ambienti nativi del cloud.

I progressi della tecnologia eBPF hanno spinto gli sviluppatori di software ad espandere le sue applicazioni a tutti i sistemi operativi, in modo ch anche le piattaforme non basate su Linux potessero sfruttare le sofisticate funzionalità di tracciamento, rete e monitoraggio di eBPF.1 Infatti, l'eBPF Foundation, un'estensione della Linux Foundation i cui membri comprendono Google, Meta, Netflix, Microsoft, Intel e Isovalent, tra gli altri, hanno investito molto nell'espansione della compatibilità del sistema operativo per i programmi eBPF, nella speranza di ampliare l'utilità della programmazione eBPF.2