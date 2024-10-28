Che cos'è l'AI documentale?

Le application programming interface (API) sono essenziali per connettere i modelli AI ad altri sistemi. Le API dell'AI documentale facilitano la perfetta integrazione dell'AI documentale con le piattaforme aziendali, automatizzando i workflow relativi ai documenti e facilitando l'estrazione e l'analisi dei dati in tempo reale. Queste API aiutano l'AI documentale a scalare, rendendola adattabile a un'ampia gamma di attività aziendali e integrabile con infrastrutture IT più estese.

Le piattaforme di AI documentale utilizzano anche i processori come intermediari tra file di documenti e modelli di machine learning. Questi processori sono responsabili di azioni specifiche come la classificazione, la divisione, l'analisi e l'elaborazione dei documenti, contribuendo a garantire che il sistema elabori e comprenda correttamente ogni documento.

Il parser analizza e interpreta la struttura dei dati. Divide i documenti nelle loro componenti fondamentali, comprende le relazioni tra questi elementi e converte i dati non strutturati o semistrutturati in formati che il sistema AI può elaborare.

Oltre a comprendere il testo, l'AI documentale può analizzare la struttura e il layout dei documenti. Riconosce elementi come titoli, paragrafi, tabelle ed elenchi, aiutando l'AI a comprendere la gerarchia e il contesto del documento. Questa analisi strutturata è utile per identificare le coppie chiave-valore, ad esempio nelle fatture in cui l'AI documentale estrae gli importi di scadenza e le date di pagamento per ridurre la necessità di input manuali.

La maggior parte dei modelli di AI documentale standard viene pre-addestrata su numerosi tipi di documenti, ma le aziende utilizzano spesso documenti specializzati con formati, terminologia o layout unici specifici per il loro dominio. La messa a punto dei modelli di doc AI consente di personalizzarli per esigenze specifiche. Ad esempio, uno studio legale potrebbe mettere a punto un modello per comprendere meglio il gergo legale, le clausole contrattuali e le peculiarità di formattazione, rendendo l'AI più accurata.

I sistemi avanzati di AI documentale vanno oltre la semplice estrazione dei dati e forniscono riepiloghi di documenti lunghi. Evidenziando i punti chiave all'interno del documento, questi sistemi consentono agli utenti di comprendere rapidamente le informazioni essenziali senza leggere l'intero documento.

L'AI documentale è spesso integrata con il cloud storage e i sistemi aziendali per semplificare la gestione e l'analisi dei documenti in tutta l'organizzazione, dando agli utenti appropriati l'accesso ai documenti e alle informazioni di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.