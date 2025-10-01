Cos'è la sicurezza DNS?

La sicurezza DNS tiene a bada i criminali informatici e i loro domini dannosi applicando metodi di crittografia, autenticazione e threat intelligence.

Perché è necessaria la sicurezza DNS? In gran parte a causa del ruolo centrale e chiave che i DNS Services rivestono nelle comunicazioni moderne. Il DNS funge da "rubrica telefonica" (o elenco di directory) di Internet e aiuta ad abbinare le richieste di dominio agli indirizzi IP.

Per avere davvero un'idea di quanto sia essenziale questa attività, basta considerare quante volte è probabile che ci servano questi servizi di ricerca durante una giornata tipica. Moltiplicando questa cifra per rappresentare settimane, mesi e anni, si vede chiaramente quanto sia costante e continua questa attività nell'informatica moderna.

Il DNS è anche un'attività ricca di indirizzi IP, ovvero dati potenzialmente preziosi e sensibili. Inoltre, la tecnologia DNS-layer presenta diverse vulnerabilità che la espongono a varie forme di attacchi informatici.