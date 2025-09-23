Filtro DNS e filtro web: qual è la differenza?

Il processo di filtraggio web funziona in modo leggermente diverso rispetto al filtro DNS. È uno strumento più preciso del filtraggio DNS e ha una maggiore profondità analitica. Tuttavia, manca della tempistica preventiva del filtro DNS, e questa è una distinzione fondamentale tra i due. I passaggi per filtrare il Web sono relativamente semplici:

I filtri web esaminano il traffico web effettivo che sta già arrivando al browser del sistema e che è in fase di caricamento. I filtri web consentono all'utente di bloccare URL specifici, porzioni di siti web specifiche o persino intere categorie di siti web. Gli amministratori della rete utilizzano il controllo preciso e granulare offerto dal filtro web per personalizzarne l'accesso. Questo metodo copre tutto, dai criteri di blocco delle pagine fino alla selezione delle singole parti di un sito che possono essere caricate.

Una parte fondamentale del processo del filtro web è gestita da Secure Sockets Layer (SSL), una soluzione di sicurezza che crea un collegamento crittografato sicuro tra un server web e un browser web.