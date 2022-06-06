Digital worker, chatbot, bot: qual è la differenza?

Un chatbot è un programma software automatizzato che utilizza l'AI e l'elaborazione del linguaggio naturale per simulare una chat, generalmente tramite un sito web, e-mail, SMS o altra app di messaggistica, prima comprendendo le domande di un utente e poi fornendo le risposte corrette. Elaborando e simulando la conversazione umana, scritta o parlata, i chatbot conversazionali offrono un'esperienza che può sembrare quella di due persone che comunicano. I chatbot vengono utilizzati sia per i clienti interni che per quelli esterni.

Molte aziende hanno AI chatbot, costituiti da software e codice, che compaiono nell'angolo inferiore del loro sito web per chiedere come possono aiutare i visitatori.

I chatbot semplici (o basati su regole) rispondono a parole chiave o domande pre-compilate o programmate nel sistema. I chatbot avanzati o l'AI utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale e il machine learning. Comprendono il linguaggio e la comunicazione di base, possono comprendere i diversi modi in cui un cliente può porre la stessa domanda e possono aiutare con attività molto più complesse. Possono comprendere diversi modi di chiedere le cose, rispondere con più suggerimenti e offrire una conversazione avanti e indietro che sembra, a un cliente, come se stessero chiacchierando con un dipendente umano in tempo reale.

Pensa ad esempio a un chatbot che interviene quando i tuoi clienti vogliono porre domande in qualsiasi momento siano online. Grazie a un chatbot, i tuoi clienti non saranno limitati a ricevere informazioni e risposte solo quando il tuo call center è aperto.

Il sondaggio Gartner Technology Roadmap ha rilevato che i leader del servizio clienti e del supporto investiranno pesantemente nei chatbot nei prossimi anni. Sebbene, oggi, solo una organizzazione di servizi su quattro implementi completamente chatbot e AI, il 37% sta gestendo progetti pilota o pianifica di implementare chatbot entro il 2023.

Gartner ha sottolineato che la crescita dei chatbot corrisponde all'aumento dei millennials sul posto di lavoro. "Poiché i chatbot soddisfano la richiesta dei millennial di connessioni digitali istantanee che li mantengano costantemente aggiornati, è probabile che i millennial avranno un impatto significativo su quanto bene e quanto velocemente le organizzazioni adotteranno questa tecnologia".