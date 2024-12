Che cos'è il design thinking?

Sfida: con il COVID-19 è arrivato un grande afflusso di acquirenti di auto online e da allora ha reso l'esperienza online ancora più importante, in quanto alcune aziende sono state costrette a interrompere le operazioni in presenza. Di conseguenza, Audi ha cercato una vera trasformazione digitale e un'esperienza più smart per i clienti prima e dopo l'acquisto.

Approccio: Audi ha collaborato con IBM® Consulting per creare insieme una roadmap di strategia per la trasformazione seguendo la metodologia IBM Garage™ incentrata sull'utente. I team hanno lavorato per creare strumenti incentrati sul cliente per migliorare l'esperienza dell'utente e apportare innovazioni al sito web Audi per mettere l'utente in primo piano.